Was ist mobile Technologie?

Skalierbarkeit: Die Entwicklung von Einzellösungen, die sich nicht auf ein ganzes Unternehmen ausdehnen lassen, kann in Bezug auf Entwicklung, Verwaltung und Wartung sehr kostspielig sein. Apps müssen ganzheitlich konzipiert werden, unter Berücksichtigung von Geschäftsbereichen, Prozessen und technischen Umgebungen.



Integration: Die Möglichkeit, Logik- und Datendienste mit der App zu verbinden, ist von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, ob sich die Logik und die Daten vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Konfigurationen befinden.



Wiederverwendung: Im Jahr 2018 wurden über 105 Milliarden mobile Apps heruntergeladen.⁶ Viele davon sind für Geschäftsanwendungen geeignet oder können für diese modifiziert oder kombiniert werden. Die Nutzung vorhandener Apps beschleunigt die Time-to-Value und verbessert die Kosteneffizienz, indem sie die in der App enthaltenen Fach- und Branchenkenntnisse nutzt.



Cloudbasierte Entwicklung: Die Cloud bietet eine effiziente Plattform zum Entwickeln, Testen und Verwalten von Anwendungen. Entwickler können Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) verwenden, um Anwendungen mit Back-End-Daten zu verbinden und sich auf Front-End-Funktionen zu konzentrieren. Sie können eine Authentifizierung hinzufügen, um die Sicherheit zu erhöhen, und auf künstliche Intelligenz (KI) und kognitive Dienste zugreifen.



Mobilitätsmanagement: Bei der Bereitstellung mobiler Technologien setzen Unternehmen auf Lösungen für das Enterprise Mobility Management (EMM), um Geräte und Apps zu konfigurieren. Nachverfolgung der Gerätenutzung und des Inventars; Kontrolle und Schutz von Daten; und Support und Fehlerbehebung bei Problemen.



BYOD: Bring Your Own Device (BYOD) ist eine IT-Richtlinie, die es Mitarbeitern ermöglicht, mit persönlichen Geräten auf Daten und Systeme zuzugreifen. Effektiv eingesetzt, kann BYOD die Produktivität steigern, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und Geld sparen. Gleichzeitig wirft es Fragen zur Sicherheit und zum Gerätemanagement auf, die es zu beantworten gilt.



Sicherheit: Der Kampf um die mobile Sicherheit in Bezug auf Umfang und Komplexität ist entmutigend. Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einer wichtigen Waffe, um Sicherheitsanomalien in riesigen Datenmengen zu erkennen. Von einem zentralen Dashboard aus kann es helfen, Malware-Vorfälle zu erkennen und zu beheben oder Maßnahmen zu empfehlen, um gesetzliche Vorschriften zu erfüllen.



Edge Computing: Einer der Hauptvorteile von 5G besteht darin, dass es Anwendungen näher an ihre Datenquellen oder Edge-Server heranbringen kann. Die Nähe zu den Daten an der Quelle kann Netzwerkvorteile wie verbesserte Reaktionszeiten und bessere Bandbreitenverfügbarkeit bringen. Aus Unternehmenssicht bietet Edge Computing die Möglichkeit, umfassendere Datenanalysen durchzuführen und schneller tiefere Erkenntnisse zu gewinnen.