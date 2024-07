Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern mit Kundenkontakt, ihre Geräte standortunabhängig geschützt zu nutzen. IBM Security MaaS360ç verwaltet spezialisierte Geräte, verstärkte, Nicht-GMS- und Android Open Source Project (AOSP)-Geräte von derselben Konsole aus wie Ihre anderen Endpunkte und schützt sie mit integrierten Funktionen für das Management von Sicherheitsbedrohungen durch SMS- und E-Mail-Phishing, Bedrohungen von innen und vielem mehr.



Ganz gleich, ob Ihre Teams Scanner in Lagerhallen verwenden, Fotos in Fertigungsanlagen machen, mit Bildschirmen in Besprechungsräumen hantieren oder robuste Geräte für ihre tägliche Arbeit nutzen, MaaS360 sorgt dafür, dass diese Endpunkte genauso gründlich verwaltet werden wie Standardgeräte und im Einklang mit Ihren Sicherheitsrichtlinien und Industriestandards stehen.