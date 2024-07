Globales Pharmaunternehmen

In der IT-Umgebung von Unternehmen ist ein nicht verwaltetes Gerät im Grunde ein nicht gesichertes Gerät, was ein Risiko für Unternehmensdaten und -Assets darstellt. IT-Abteilungen müssen jedes Unternehmens- und Privatgerät, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit verwenden, sicher integrieren und überwachen können. Das Personal braucht jedoch immer mehr Geräte, um die Arbeit effektiv zu erledigen – das liegt insbesondere daran, dass Unternehmen beginnen, Geschäftsanwendungsfälle für IoT und andere intelligente Technologien zu entwickeln.

Die IT-Spezialisten in einem großen, in den USA ansässigen Pharmaunternehmen mit Forschungs- und Fertigungseinrichtungen auf der ganzen Welt spürten den Druck dieser Veränderung. „Ich bin mir sicher, dass es anderen Großunternehmen anfangs genauso ging wie uns: Eine einzelne Person verwendete ein Mobilgerät für einen einzigen Zweck – um auf E-Mails, Kontakte, den Kalender und andere wichtige Apps zuzugreifen“, so der Director of Mobile Operations & Support des Unternehmens. Anfangs galt die Prämisse: „Ein Gerät pro Person“. Sein Team genehmigte die Verwendung von Geräten, auf denen nur die Betriebssysteme Apple iOS und Google Android liefen.

Als UEM-Plattform des Unternehmens stellte das Team außerdem MaaS360 with watsonx bereit – bereitgestellt über ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) auf der IBM Cloud®-Infrastruktur. Die Lösung ermöglichte einen klaren Überblick und Kontrolle über den globalen Speicherbedarf des Unternehmens, der auf mehr als 80.000 unternehmenseigene und mitarbeitereigene Geräte und etwa 800 Apps angewachsen war. Außerdem konnte das Team durch die Automatisierung wichtiger Konfigurations- und Unterstützungsprozesse Zeit sparen und Kosten senken.

Im Laufe der Zeit erweiterte das Team seine Unterstützung auf eine größere Vielfalt an Mobilgeräten und gab regelmäßig Apple iPads an das Vertriebsteam für Vor-Ort-Aktivitäten aus. Abgesehen von den Standardgerätetypen wie Smartphones und Tablets mussten jedoch nun auch neue, gemeinsam genutzte Geräte in die Geschäftsprozesse von Business-Units integriert werden. Die Herausforderung dabei war, dass viele dieser Geräte nicht den Unternehmensstandards für die genehmigte Verwendung entsprachen. Manche Fertigungseinrichtungen wollten beispielsweise Zebra-Barcodescanner und Google Glass-Geräte verwenden, um die Produktivität zu steigern. Andere wollten die interaktive Pinnwand von Microsoft Surface Hub einsetzen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

In jedem Fall musste das Mobile Operations & Support-Team, das nur aus drei Personen bestand, eine spezielle Ausnahme für die Verwendung von vom Standard abweichenden Geräten gewähren und die bestehende Umgebung von MaaS360 with watsonx manuell konfigurieren, um eine breitere Palette von Geräten zu unterstützen. Das Team hielt sich durchgängig an die Hauptanforderungen des Unternehmens an die Gerätesicherheit, z. B. die vollständige Verschlüsselung zur Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz. Darüber hinaus variierten die Konfigurationen je nach Business-Unit und Gerätetyp, abhängig von branchen- und behördlichen Regelungen und spezifischen betrieblichen Kontrollen.

Da das Team mehr Support-Anforderungen für Geräte entgegennahm, die von den Unternehmensstandards abwichen, wurden die Antwortzeiten länger und die Aufwandskosten stiegen gleichzeitig. Doch damit nicht genug, denn das Team wollte auch zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. „Als Teil der IT wollen wir die Produktivität, aber auch das Benutzererlebnis verbessern. Wir möchten, dass die Leute hier gerne arbeiten“, erklärt der Director. Das Team wandte sich für die Skalierung seiner UEM-Funktionalitäten auf vom Standard abweichende Geräte an IBM.