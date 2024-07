Amica Mutual Insurance Company

Um die Lösung zu entwickeln, wurde Amica ein IBM Foundation Client in der Versicherungsbranche, um gemeinsam eine IBM MobileFirst for iOS App namens Claims Adjust zu entwickeln. Die Entwickler des IBM iX Design Studio übernahmen die Führungsrolle in dem agilen Projekt, um schnell eine qualitativ hochwertige, kundenorientierte App zu erstellen.

Das Team sollte zunächst eine App entwickeln, die auf die Schadensregulierer von Amica zugeschnitten ist. Nach der Bereitstellung sollte die App anderen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden, deren Feedback sie weiter verbessern würde.

„Das war ein Traumteam für die Entwicklung von Software für mobile Geräte“, sagt Larry Brown, Claims Innovation Officer bei Amica. „Apple ist äußerst leistungsfähig in Bezug auf Bedienungskomfort und Design mobiler Hardware; IBM ist Experte für App-Design, Entwicklung, Integration und Managed Support; und Amica bietet aus Versicherungsperspektive erstklassigen Kundenservice.“

Das agile Projekt begann, als IBM einen dreitägigen IBM Design Thinking-Workshop leitete, in dem drei Schadensregulierer von Amica mit unterschiedlicher Erfahrung einen typischen „alltäglichen Arbeitstag“ schilderten. Dies trug dazu bei, ihre Problemstellungen und die Kernanforderungen der App zu ermitteln. In einer Reihe von iterativen agilen Sprints entwickelte das Team dann die Funktionen und die Benutzeroberfläche der App, bevor IBM die App mit den Systemen von Amica integrierte. Vom Whiteboarding der Anforderungen bis zur Bereitstellung der App vergingen nur acht Monate.

Amica erhielt zusätzliche Unterstützung bei zwei Upgrades des iOS-Betriebssystems von Apple. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung aktualisierte IBM die bereitgestellte App, damit diese die Upgrades unterstützt.

Die Claims Adjust-App stellt eine Verbindung zum System für die Bearbeitung von Leistungsansprüchen von Amica und fünf weiteren Back-Office-Systemen her. Wenn ein Sachverständiger eine Neuzuweisung erhält, wird diese mit allen Details wie den Kontaktinformationen des Versicherungsnehmers, der Schadenursache, der entsprechenden Police, dem Schadensverlauf und anderen Dokumenten in die App geladen. Wie Kostecki erklärt, enthält es „im Grunde alles, was ein Sachverständiger wissen muss, bevor er zum ersten Mal mit dem Kunden Kontakt aufnimmt, um einen Termin zu vereinbaren.“

Im Außendienst können Schadensregulierer mit der App Fotos machen, Aussagen aufzeichnen und Inhalte automatisch an das System für die Bearbeitung von Leistungsansprüchen übermitteln. Sie können Fragen der Kunden beantworten, indem sie Dokumente in der App einsehen, beispielsweise Versicherungsklauseln und polizeiliche Unfallberichte. Darüber hinaus helfen die Kartenfunktionen den Sachbearbeitern bei der Erstellung effizienter Terminzeitpläne, die Fahrtzeit sparen und den Energieverbrauch senken. Und ein Priorisierungsalgorithmus bringt wichtige Elemente ganz oben auf die Aufgabenlisten der Sachbearbeiter, um die Identifizierung der Aufgaben mit der höchsten Priorität zu erleichtern.