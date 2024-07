Der Wind heult mit 241 km/h (150 Meilen) pro Stunde. Wasserwände schleudern Autos wie Strandspielzeug hin und her. Millionen Haushalte und Unternehmen versinken in der Dunkelheit. Nichts in der Natur erreicht die atmosphärische Energie eines Hurrikans oder das zerstörerische Potenzial dieser Zyklone.

Kein anderer Ort in den USA wird häufiger von Hurrikans heimgesucht als die Halbinsel Florida, die mit einer Küstenlänge von 2172 Kilometern (1.350 Meilen) in den Atlantischen Ozean und den Golf von Mexiko ragt. Seit 1851 sind über 100 Hurrikans zwischen Key West und Pensacola auf die Küste getroffen. In den kommenden Jahren könnten Hurrikans aufgrund des Klimawandels und des Anstiegs des Meeresspiegels zudem noch verheerendere Auswirkungen haben.

Nach einer Reihe von hurrikanbedingten Betriebsunterbrechungen und Beinaheausfällen konnte City Furniture die Risiken, die Hurrikans für seine Geschäftsstandorte in Südflorida darstellten, nicht weiter hinnehmen. Als einer der größten Einzelhändler Floridas betrieb City Furniture seine eigenen Computersysteme vor Ort und speicherte wichtige Kundendaten in lokalen Rechenzentren. Das IT-Management-Team war auf der Suche nach einer bewährten Lösung zur Sicherung kritischer Daten und zur Unterstützung der Ausfallsicherheit des Netzwerks, unabhängig von Wettergefahren.

Gleichzeitig erkannte City Furniture eine weitere Chance. Was wäre, wenn die Umstellung auf eine neue, zuverlässigere Computerplattform auch zu mehr betrieblicher Flexibilität führen und die Kapazität zur Bewältigung größerer Arbeitslasten bei Verkaufsveranstaltungen und in saisonalen Spitzenzeiten bieten würde?

„IBM ist seit über 40 Jahren unser Partner. Wir könnten uns keinen besseren Partner vorstellen, mit dem wir den Weg in die Cloud gehen wollen würden“, erklärt Chad Simpson, Vice President und Deputy CIO von City Furniture. „Sie verstehen Unternehmen, sie wissen, was geschäftskritisch ist, und wir wussten, dass sie alles tun würden, um das Projekt zum Erfolg zu führen.“