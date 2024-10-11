Man kann sich vorstellen, dass viele Geschäftsfunktionen, die derzeit mit
Software-as-a-Service (SaaS) Produkten ausgeführt werden, durch
agentische Systeme ersetzt oder ergänzt werden, die es den Mitarbeitern ermöglichen, mit Daten zu interagieren und
Aufgaben effizienter mit natürlichsprachlichen Eingaben und vereinfachten
Benutzeroberflächen auszuführen.
Stellen Sie sich zum Beispiel ein Ticketsystem vor, mit dem
Softwareentwickler den Fortschritt von Projekten verfolgen können. Ein solches System erfordert
viele Tabellen, Registerkarten und Workflows, die auf den ersten Blick nicht immer
leicht zu verstehen sind. Um nützliche Informationen zu finden, müssen Benutzer nach den
richtigen Daten suchen und sich durch eine komplexe Reihe von Menüs navigieren, um die benötigten
Informationen zu erhalten. Anschließend müssen sie diese Informationen möglicherweise nutzen,
um eine Präsentation zu erstellen.
Was wäre, wenn der Benutzer nicht all diese
Daten in Tabellen und Tabs anordnet, sondern nur die benötigten Informationen in
einfacher menschlicher Sprache anfordern müsste?
Stellen Sie sich beispielsweise vor,
Sie erstellen eine Präsentationsfolie mit 5 Balkendiagrammen, die
jedes abgeschlossene Ticket pro Mitarbeiter für den aktuellen Monat und die letzten fünf Jahre
darstellen, und das alles ohne manuelles Durchsuchen komplexer Datensätze.
Es
hätte vielleicht eine halbe Stunde gedauert, diese Daten manuell abzurufen, und eine weitere
eine halbe Stunde, um sie in einem übersichtlichen Format für eine gekonnte Präsentation anzuzeigen,
Aber die Agenten haben dies in Sekundenschnelle erledigt.
Für Unternehmen,
die Schwierigkeiten haben, die Vorteile von generativer KI zu erkennen, könnten Agenten der Schlüssel zu einem
greifbaren geschäftlichen Nutzen sein. Monolithische LLMs sind beeindruckend, haben aber
nur begrenzte Anwendungsfälle im Bereich der Unternehmens-KI. Es bleibt abzuwarten,
ob die enormen Geldsummen, die derzeit in eine
Reihe riesiger LLMs fließen, in realen Anwendungsfällen wieder amortisiert werden, aber
die agentische KI stellt ein vielversprechendes Framework dar, das LLMs in die
reale Welt bringt und den Weg zu einer KI-gestützten Zukunft weist.