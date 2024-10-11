LLMs zeichnen sich durch die Verarbeitung und Generierung von menschenähnlichem Text aus, was es den Benutzern erleichtert, mit der KI über Befehle in natürlicher Sprache zu interagieren. Dadurch wird der Bedarf an expliziten Programmierkenntnissen reduziert. LLMs können Antworten oder Maßnahmen auf der Grundlage eines nuancierten, kontextabhängigen Verständnisses generieren, was in Szenarien nützlich ist, in denen die herkömmliche Programmierung Schwierigkeiten haben würde, alle Grenzfälle abzudecken. Darüber hinaus sind LLMs kreativ bei Aufgaben wie der Generierung von Inhalten, der Zusammenfassung der Code-Vervollständigung und mehr. Diese generative Fähigkeit lässt sich mit herkömmlicher regelbasierter Programmierung nur schwer replizieren.

Die traditionelle Programmierung ist hingegen stark strukturiert, deterministisch und zuverlässig und eignet sich daher ideal für Aufgaben, die Präzision, Wiederholbarkeit und Überprüfbarkeit erfordern. Traditionelle Programmiersprachen bieten eine detaillierte Kontrolle darüber, wie Aufgaben ausgeführt werden, und tragen so dazu bei, dass komplexe Workflows, Algorithmen oder spezifische Systemanforderungen explizit definiert und optimiert werden können. Die traditionelle Programmierung ist oft effizienter für Aufgaben geeignet, die eine hohe Leistung oder einzigartige Funktionen erfordern.

Agentische KI-Systeme bieten das Beste aus beiden Welten: Sie verwenden LLMs, um Aufgaben zu erledigen, die von Flexibilität und dynamischen Reaktionen profitieren, und kombinieren diese KI-Funktionen mit traditioneller Programmierung für strenge Regeln, Logik und Leistung. Dieser hybride Ansatz ermöglicht, dass die KI sowohl intuitiv als auch präzise ist. Agenten können Aufgaben selbstständig ausführen und sich gleichzeitig an neue Daten oder dynamische Umgebungen anpassen – etwas, das für statischen Code eine Herausforderung darstellt. Gleichzeitig können sich kritische Prozesse (wie Sicherheit oder Berechnungen) auf deterministische, traditionelle Algorithmen stützen.

Ein agentisches KI-gestütztes System könnte einfache Reflexagenten enthalten, die eine einfache Aufgabe gut und konstant ausführen. Komplexere, regelbasierte Agenten können die aktuelle Wahrnehmung nutzen und auf das Gedächtnis zurückgreifen, wodurch sie neue Informationen empfangen und speichern und ein breiteres Spektrum an Aufgaben ausgeführt werden kann. Lernende Agenten sind außerdem dazu in der Lage, neue Daten aufzunehmen, diese aber auch als Grundlage für spätere Entscheidungen zu nutzen, wodurch die Genauigkeit mit der Zeit verbessert wird. Auf einer leistungsstarken agentischen KI-Plattform können Dutzende oder sogar Hunderte von Agenten mit unterschiedlichen Funktionen zusammenarbeiten.