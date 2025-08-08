Was sind KI-Agentenprotokolle?

Agentische KI-Systeme werden oft in Silos ausgeführt. Sie werden von verschiedenen Anbietern erstellt, die unterschiedliche KI-Agent-Frameworks verwenden und unterschiedliche Agentenarchitekturen verwenden. Die Integration in der realen Welt wird zu einer Herausforderung, und die Kopplung dieser fragmentierten Systeme erfordert maßgeschneiderte Konnektoren für alle möglichen Arten der Agenteninteraktion.

Hier kommen die Protokolle ins Spiel. Sie verwandeln unterschiedliche Systeme mit mehreren Agenten in ein vernetztes Ökosystem, in dem KI-gestützte Agenten gemeinsam die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu entdecken, zu verstehen und miteinander zusammenzuarbeiten.

Agentische Protokolle sind zwar Teil der KI-Agentenorchestrierung, fungieren jedoch nicht als Orchestratoren. Sie standardisieren die Kommunikation, verwalten aber nicht die Koordination, Ausführung und Optimierung der agentischen Workflows.