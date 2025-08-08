Was sind KI-Agentenprotokolle?

Das von Anthropic eingeführte Model Context Protocol (MCP) bietet eine standardisierte Möglichkeit für KI-Modelle, den Kontext zu erhalten, den sie für die Ausführung von Aufgaben benötigen. Im Agentenbereich fungiert MCP als Stufe für KI-Agenten, um sich mit externen Diensten und Tools wie APIs, Datenbanken, Dateien, Internetsuchen und anderen Datenquellen zu verbinden und mit ihnen zu kommunizieren.
MCP umfasst diese drei wichtigen Architekturelemente:
Der MCP-Host enthält Orchestrierungslogik und kann jeden MCP-Client mit einem MCP-Server verbinden. Es können mehrere Clients gehostet werden.
Ein MCP-Client konvertiert Benutzeranforderungen in ein strukturiertes Format, das das Protokoll verarbeiten kann. Jeder Client verfügt über eine 1:1-Beziehung mit einem MCP-Server. Kunden verwalten Sitzungen, analysieren und Verify Antworten und behandeln Fehler.
Der MCP-Server wandelt Benutzeranfragen in Serveraktionen um. Server sind in der Regel GitHub-Repositorys, die in verschiedenen Programmiersprachen verfügbar sind und Zugriff auf Tools bieten. Sie können auch verwendet werden, um LLM-Inferenzen über KI-Plattformanbieter wie IBM und OpenAI mit dem MCP SDK zu verbinden.
In der Transportschicht zwischen Clients und Servern werden Nachrichten im JSON-RPC 2.0-Format übertragen, wobei entweder Standard Input/Output (stdio) für schlankes, synchrones Messaging oder SSE für asynchrone, ereignisgesteuerte Aufrufe verwendet werden.