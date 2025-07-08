Wenn Menschen KI-Outputs prüfen, bestätigen oder überstimmen, liegt die Verantwortung nicht nur beim Modell oder seinen Entwicklern.

Manche Entscheidungen erfordern eine ethische Abwägung, die über die Fähigkeiten von Algorithmen hinausgeht. So könnten die Empfehlungen einer algorithmischen Einstellungsplattform beispielsweise bestimmte seit jeher marginalisierte Gruppen benachteiligen. Auch wenn ML-Modelle in den letzten Jahren Fortschritte im Umgang mit der Einbeziehung von Nuancen in ihre Abwägung gemacht haben, bleibt die menschliche Aufsicht oft die beste Option. HITL ermöglicht es Menschen, die gesellschaftliche Normen, kulturellen Kontexte und ethische Graubereiche besser verstehen, automatisierte Ausgaben zu unterbrechen oder außer Kraft zu setzen.

Bei einem Human-in-the-Loop-Ansatz kann zudem festhalten werden, warum eine Entscheidung korrigiert oder aufgehoben wurde, und ein Prüfprotokoll bereitgestellt werden, das Transparenz und externe Überprüfung unterstützt. Diese Dokumentation erleichtert die rechtliche Absicherung, die Compliance-Prüfung und interne Prüfungen der Verantwortlichkeit.

Einige KI-Vorschriften schreiben bestimmte HITL-Niveaus vor. So fordert beispielsweise Artikel 14 des EU AI Act Folgendes: Hochrisiko-KI‑Systeme werden so konzipiert und entwickelt, dass sie während der Dauer ihrer Verwendung – auch mit geeigneten Instrumenten einer Mensch-Maschine-Schnittstelle – von natürlichen Personen wirksam beaufsichtigt werden können.

Diese Aufsicht soll gemäß Verordnung Risiken für Gesundheit, Sicherheit oder grundlegende Rechte verhindern oder minimieren – mithilfe von Methoden wie manueller Steuerung, Eingriffen, Übersteuerung und Echtzeitüberwachung. Die beteiligten Personen müssen dafür „kompetent“ sein, also die Fähigkeiten und Grenzen des Systems verstehen, im richtigen Umgang geschult sein und befugt sein, bei Bedarf einzugreifen. Ziel dieser Aufsicht ist es, Schäden zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.