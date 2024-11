Offene Standards vs. Open Source: Eine grundlegende Erklärung

Was bedeutet dann Open Source? Der Begriff mag ähnlich klingen wie offene Standards, aber in Wirklichkeit ist er grundlegend anders.

Im Kern ist Open-Source-Code so konzipiert, dass er frei verfügbar ist, und die meisten Lizenzen erlauben die Weiterverbreitung und Änderung des Codes durch jeden, überall und mit Namensnennung. In vielen Fällen schreibt die Lizenz außerdem vor, dass alle Updates von Mitwirkenden auch kostenlos und für die Community zugänglich sind. Dies ermöglicht es einer dezentralen Community von Entwicklern, an einem Projekt zusammenzuarbeiten und gemeinsam von der daraus resultierenden Software zu profitieren.