Da KI-Systeme immer komplexer werden, entsteht der Bedarf an hierarchischen Agenten. Diese Agenten sind so konzipiert, dass sie komplexe Probleme in kleinere, überschaubare Teilaufgaben unterteilen, um die Behandlung komplexer Probleme in realen Szenarien zu erleichtern. Agenten auf höherer Ebene konzentrieren sich auf übergeordnete Ziele, während Agenten auf niedrigerer Ebene spezifischere Aufgaben erledigen.

Eine KI-Orchestrierung, die die verschiedenen Arten von KI-Agenten integriert, kann zu einem hochintelligenten und anpassungsfähigen Multi-Agenten-System führen, das in der Lage ist, komplexe Aufgaben über mehrere Domänen hinweg zu bewältigen.



Ein solches System kann in Echtzeit arbeiten, auf dynamische Umgebungen reagieren und gleichzeitig seine Leistung auf der Grundlage früherer Erfahrungen kontinuierlich verbessern.

So könnte zum Beispiel in einer intelligenten Fabrik ein intelligentes Managementsystem reflexive autonome Agenten umfassen, die die grundlegende Automatisierung übernehmen, indem sie auf Sensoreingaben mit vordefinierten Regeln reagieren. Diese Agenten tragen dazu bei, dass Maschinen sofort auf Veränderungen in der Umgebung reagieren, indem sie beispielsweise ein Förderband abschalten, wenn ein Sicherheitsrisiko erkannt wird.



In der Zwischenzeit verwalten modellbasierte Reflexagenten ein internes Modell der Welt, verfolgen den internen Zustand von Maschinen und passen ihre Vorgänge auf der Grundlage früherer Interaktionen an, beispielsweise durch Erkennen von Wartung, bevor ein Fehler auftritt.

Zielorientierte Agenten steuern auf einer übergeordneten Ebene die spezifischen Ziele der Fabrik, z. B. die Optimierung von Produktionsplänen oder die Verringerung von Abfall. Diese Agenten bewerten mögliche Aktionen, um den effektivsten Weg zur Erreichung ihrer Ziele zu bestimmen.



Die Agenten, die auf der Grundlage des Nutzens arbeiten, verfeinern diesen Prozess weiter, indem sie mehrere Faktoren wie Energieverbrauch, Kosteneffizienz und Produktionsgeschwindigkeit berücksichtigen und Aktionen auswählen, die den erwarteten Nutzen maximieren.

Schließlich verbessern lernende Agenten den Fabrikbetrieb kontinuierlich durch Techniken des Reinforcement Learning und des maschinellen Lernens (ML). Sie analysieren Datenmuster, passen Workflows an und schlagen innovative Strategien zur Optimierung der Fertigungseffizienz vor.



Durch die Integration der fünf KI-Agenten verbessert diese KI-gestützte Orchestrierung die Entscheidungsfindung, rationalisiert die Ressourcenzuweisung und minimiert menschliche Eingriffe, was zu einem intelligenteren und autonomeren Industriesystem führt.

Im Zuge der Weiterentwicklung der agentischen KI werden die Fortschritte in der generativen KI die Funktionen von KI-Agenten in verschiedenen Branchen verbessern. KI-Systeme werden immer geschickter darin, komplexe Anwendungsfälle zu bewältigen und die Customer Experience zu verbessern.



Ob im E-Commerce, im Gesundheitswesen oder in der Robotertechnik: KI-Agenten optimieren Workflows, automatisieren Prozesse und ermöglichen es Unternehmen, Probleme schneller und effizienter zu lösen.