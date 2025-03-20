Was ist agentenbasiertes Denken?

Frühere Modelle des maschinellen Lernens folgten einer Reihe vorprogrammierter Regeln, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Fortschritte in der KI haben zu KI-Modellen mit weiterentwickelten Funktionen geführt, aber sie erfordern immer noch menschliches Eingreifen, um Informationen in Wissen umzuwandeln. Hier geht Agentisches Denken sogar noch einen Schritt weiter: KI-Agenten können aus Wissen Taten ableiten.

Die „Reasoning Engine“ steuert die Planungs- und Werkzeugaufrufphasen der Agenten-Workflows. Die Planung zerlegt eine Aufgabe in leichter zu handhabende Schlussfolgerungen, während der Aufruf von Werkzeugen die Entscheidung eines KI-Agenten durch verfügbare Werkzeuge unterstützt. Diese Werkzeuge können Programmierschnittstellen (APIs), externe Datensätze und Datenquellen wie Wissensgraphen umfassen.

Für Unternehmen kann die agentische KI das logische Denken durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) weiter konkretisieren. RAG-Systeme können Unternehmensdaten und andere relevante Informationen abrufen, die zur Argumentation dem Kontext eines KI-Agenten hinzugefügt werden können.