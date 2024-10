KI-Plattformen können Ihnen dabei helfen, die Leistungsfähigkeit der KI-Technologie zu nutzen, die Ihrem Unternehmen eine Reihe von Vorteilen bringt, wie z. B. mehr Automatisierung, Skalierbarkeit, Sicherheit und mehr. Diese Plattformen ermöglichen es Unternehmen, riesige Datenmengen zu analysieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und sich schnell an die sich verändernde Marktdynamik anzupassen, was letztlich zu Innovationen und einem Wettbewerbsvorteil führt.

Verstärkte Automatisierung

Die Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung von Umfang und Tempo der Aktivitäten im gesamten Datenlebenszyklus. Sobald Teams einen erfolgreichen, wiederholbaren Prozess identifiziert haben, wie z. B. eine konstante Datenkennzeichnung, können sie nach Möglichkeiten suchen, ihn mit maschinellem Lernen zu automatisieren. In diesem Fall würde der Einsatz der Funktionen der KI-Plattform zur Automatisierung der Datenbeschriftung zu genaueren Vorhersagen und einer verbesserten Nutzbarkeit der Datenvariablen führen.

Mehr Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit sowohl in der Trainings- als auch in der Produktionsphase von Modellen für maschinelles Lernen ist von entscheidender Bedeutung, da die Erstellung und das Training von Modellen auf einem lokalen Rechner, wie z. B. einem Laptop, ihre Grenzen hat. Dies mag für kleinere Datensätze ausreichend sein, aber Data Scientists können diesen Ansatz nicht für robustere Modelle verwenden. Für die Skalierung benötigen sie einen zentralisierten Workflow, der die Transparenz und die Zusammenarbeit mit anderen Anwendern ermöglicht, um Daten an Standards anzupassen und die Rechenverfügbarkeit sowie die GPU- und TPU-Nutzung zu überwachen.

Bessere Integration

Eine KI-Plattform sollte auch benutzerfreundliche Integrationen bieten, die die Verwendung von Open-Source-Software und Bibliotheken erleichtern. Die meisten Plattformen sind bereits mit gängigen Open-Source-Frameworks wie PyTorch, TensorFlow und Scikit-learn kompatibel. Für ein umfassendes KI-Ökosystem sollten Sie jedoch nach einer KI-Plattform suchen, die nahtlosen und bequemen Zugriff auf Open-Source-Plattformen wie MongoDB, Redis und PostgreSQL bietet.

Außerdem werden die besten KI-Plattformen von Unternehmen und Teams entwickelt und gepflegt, die intensiv in der Open-Source-Community tätig sind. Sie tragen zur Forschung bei, stellen Ressourcen bereit und stellen ihr Fachwissen zur Verfügung. So bereichern sie die Vielfalt der Fähigkeiten und Forschungsbeiträge und erweitern gleichzeitig das Spektrum innovativer Technologien, die für Fachleute im Bereich Data Science und maschinelles Lernen zugänglich sind.

IBM war einer der ersten Verfechter von Open Source, unterstützte einflussreiche Communities wie Linux, Apache und Eclipse und drängte auf offene Lizenzen, offene Governance und offene Standards. Die Verbindung von IBM mit Open Source wurde nach der Übernahme von Red Hat noch stärker in den Vordergrund gerückt.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Bereitstellungs- und Nutzungsstrategie für Ihre KI-Plattform zu berücksichtigen. Wird sie vor Ort implementiert oder mithilfe einer Cloud-Plattform gehostet? Ist sie für den internen Teamgebrauch gedacht oder soll sie für externe Kunden zugänglich sein? Diese Faktoren sind auch wichtig, um die KI-Plattform zu identifizieren, die sich am effektivsten integrieren lässt, um Ihren Geschäftszielen gerecht zu werden.

Erhöhte Sicherheit

Open-Source-Pakete werden häufig von Data Scientists, Anwendungsentwicklern und Dateningenieuren verwendet, können jedoch ein Sicherheitsrisiko für Unternehmen darstellen. Sicherheitskontrollen sind unerlässlich, um sich vor sich schnell entwickelnden Bedrohungen zu schützen. Die besten KI-Plattformen verfügen in der Regel über verschiedene Maßnahmen, die sicherstellen, dass Ihre Daten, Anwendungsendpunkte und Ihre Identität geschützt sind.

Zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen gehören:

Netzsicherheit: Die Netzsicherheit hat drei Hauptziele: den unbefugten Zugriff auf Netzressourcen zu verhindern, laufende Cyberangriffe und Sicherheitsverletzungen zu erkennen und zu stoppen sowie sicherzustellen, dass autorisierte Benutzer sicheren Zugriff auf die benötigten Netzressourcen haben, wenn sie diese benötigen.

Datensicherheit : Datensicherheit schützt digitale Informationen während ihres gesamten Lebenszyklus vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl.

Sicherheit der Mitarbeiter: Die Sicherheit der Mitarbeiter schützt Ihre Arbeitsbereiche durch die Zuweisung von rollenbasierten Zugriffskontrollen für Mitarbeiter.

Verbesserte Governance

Die KI-Governance soll eine ethische, verantwortungsvolle und konforme Entwicklung und Implementierung der KI- und ML-Modelle einer Organisation gewährleisten. Eine KI-Plattform mit durchdachten Governance-Funktionen ermöglicht eine verbesserte Zusammenarbeit und Koordination bei Modellgenehmigungen, Überwachung und Compliance-Governance. KI-Governance ist unerlässlich, um Vertrauen in die datengesteuerten Entscheidungen zu schaffen, die von Unternehmen getroffen werden, die Erkenntnisse dieser Plattformen nutzen. Dieses Vertrauen erstreckt sich auch auf die Einhaltung interner Compliance-Mandate und externer Vorschriften.

Mangelnde KI-Governance kann zu Konsequenzen wie Ineffizienz, finanziellen Strafen und erheblicher Schädigung der Markenreputation führen. Er kann auch die Skalierung von ML-Prozessen beeinträchtigen, wodurch die Ergebnisse schwerer reproduziert werden und Fehler aufgrund falscher oder unvollständiger Daten riskiert werden. Die Strafen können erheblich sein. Bankbetreiber erhalten siebenstellige Bußgelder für voreingenommene Kreditberechtigungsmodelle und potenzielle DSGVO-Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes.

Darüber hinaus ist die Sicherstellung eines angemessenen Benutzerzugriffs ein wesentliches Element der Governance innerhalb einer KI-Plattform, da dadurch verhindert werden kann, dass versehentlich bestimmte Fehler gemacht werden, die sich auf das gesamte System auswirken. IT-Administratoren sollten in der Lage sein, Konten basierend auf Jobrollen zuzuweisen, Benutzeraktivitäten zu überwachen und den nahtlosen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Praktikern zu erleichtern.

Suchen Sie nach einer Plattform, die robuste Governance-Praktiken implementiert, um die Standardisierung von Daten, die Abschwächung von Verzerrungen und die Einhaltung von Branchenvorschriften zu gewährleisten.

Technischer Support

Wenn Sie Unterstützung bei der Schulung und Ausbildung, zuverlässigen Fehlerberichten und -verfolgung, der Lösung von Problemen oder der Reaktion auf Notfälle benötigen, ist es ratsam, eine KI-Plattform zu wählen, die Ihnen die benötigte Unterstützung bietet.

Eine starke Benutzer-Community sowie Support-Ressourcen (z. B. Foren, Dokumentation, Kundensupport) können ebenfalls von unschätzbarem Wert sein, wenn es um die Behebung von Problemen und den Wissensaustausch geht.