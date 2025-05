KI-Agenten im Jahr 2025: Erwartungen vs. Realität 

Ashoori ist sorgfältig darauf bedacht, zwischen dem, was Agenten später leisten können, und dem, was sie heute leisten können, zu unterscheiden. „Es gibt das Versprechen, und es gibt das, was der Agent heute leisten kann“, sagt sie. „Ich würde sagen, die Antwort hängt von dem Anwendungsfall ab. Für einfache Anwendungsfälle sind die Agenten in der Lage, [das richtige Tool auszuwählen], aber für anspruchsvollere Anwendungsfälle ist die Technologie noch nicht ausgereift.“

Danilevsky stellt die Erzählung in einen neuen Kontext. „Wenn etwas einmal wahr ist, heißt das nicht, dass es immer wahr ist. Gibt es ein paar Dinge, die Agenten tun können? Sicher. Heißt das, dass Sie jeden Ablauf, der Ihnen in den Sinn kommt, agentisieren können? Nein.“

Für Gajjar ist es eine Frage des Risikos und der Kontrolle. „Wir beobachten, wie sich KI-Agenten von Inhaltsgeneratoren zu autonomen Problemlösern entwickeln. Diese Systeme müssen in Sandbox-Umgebungen rigorosen Stresstests unterzogen werden, um kaskadierende Fehler zu vermeiden. Die Entwicklung von Mechanismen für Rollback-Aktionen und die Sicherstellung von Audit-Protokollen sind unabdingbar, damit diese Agenten in Branchen, in denen viel auf dem Spiel steht, eingesetzt werden können.“

Aber sie ist optimistisch, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen werden. „Ich denke, es wird in diesem Jahr Fortschritte bei der Schaffung von Rollback-Mechanismen und Audit-Trails geben. Es geht nicht nur darum, intelligentere KI zu entwickeln, sondern auch Sicherheitsnetze zu entwerfen, damit wir Probleme schnell verfolgen und beheben können, wenn etwas aus dem Ruder läuft.“

Während Hay hoffnungsvoll ist, was das Potenzial für die Entwicklung von Agenten im Jahr 2025 angeht, sieht er ein Problem in einem anderen Bereich: „Die meisten Unternehmen sind noch nicht bereit für Agenten. Interessant wird es sein, die APIs offenzulegen, die es heute in Unternehmen gibt. Das ist der Ort, an dem die spannende Arbeit stattfinden wird. Und dabei geht es nicht darum, wie gut die Modelle sein werden, sondern darum, wie bereit Sie für Unternehmen sind.“