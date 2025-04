Was ist Künstliche Intelligenz (KI) in der Wirtschaft?

Künstliche Intelligenz oder die Entwicklung von Computersystemen und maschinellem Lernen zur Nachahmung der Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten der menschlichen Intelligenz wirkt sich auf eine Reihe von Geschäftsprozessen aus. Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz (KI), um die Datenanalyse und Entscheidungsfindung zu stärken, Customer Experiences zu verbessern, Inhalte zu generieren, IT-Abläufe, Vertrieb, Marketing und Cybersicherheit zu optimieren und vieles mehr. Mit der Verbesserung und Weiterentwicklung von KI-Technologien entstehen neue Geschäftsanwendungen.

Künstliche Intelligenz wird als Hilfsmittel eingesetzt, um die Belegschaft bei der Optimierung von Workflows zu unterstützen und Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten. Dieser Nutzen wird auf verschiedene Weise erzielt, unter anderem durch den Einsatz von KI zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, zur Generierung von Informationen auf der Grundlage von Algorithmen für maschinelles Lernen, zur schnellen Verarbeitung großer Datenmengen und zur Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse sowie zur Vorhersage zukünftiger Ergebnisse auf der Grundlage von Datenanalysen. KI-Systeme unterstützen verschiedene Arten der Geschäftsautomatisierung, darunter Unternehmensautomatisierung und Prozessautomatisierung, und tragen dazu bei, menschliche Fehler zu reduzieren und Arbeitskräfte für anspruchsvollere Aufgaben freizusetzen.

Laut McKinsey & Company hat sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Geschäftsabläufen seit 2017 verdoppelt.1 Dies liegt vor allem daran, dass KI-Technologie an die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden kann. 63 % der von McKinsey Befragten erwarten, dass ihre Investitionen in KI-Technologien in den nächsten drei Jahren steigen werden.2 Um KI in einer effektiven Geschäftsstrategie einzusetzen, muss ein Unternehmen ein klares Verständnis für seine Geschäftsfunktionen haben, wissen, wie KI funktioniert und welche Aspekte des Unternehmens durch die Implementierung von KI verbessert werden können.

Während der Einsatz von KI-Tools zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität nach wie vor beliebt ist, gehen Unternehmen auch über diese Anwendungsfälle hinaus und nutzen KI zur Unterstützung übergeordneter, strategischer Initiativen, die zur Steigerung des Unternehmenswerts beitragen.