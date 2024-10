Bieten Sie einen hervorragenden Kundenservice

Kundeninteraktionen können jetzt in Echtzeit mit dialogorientierter KI unterstützt werden. Sprachbasierte Abfragen nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und die Stimmungsanalyse zur Spracherkennung, sodass die Gespräche sofort beginnen können. Mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen kann die KI verstehen, was Kunden sagen und wie ihr Tonfall ist – und sie bei Bedarf an Kundenservicemitarbeiter weiterleiten. Mit Text-to-Speech und NLP kann die KI sofort auf Textanfragen und Anweisungen reagieren. Sie müssen Ihre Kunden nicht mehr auf die Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) oder den nächsten Schritt zum Kauf warten lassen. Und digitale Kundenserivcemitarbeiter können die Kundenzufriedenheit steigern, indem sie den menschlichen Kundenservicemitarbeitern Beratung und Anleitung bieten.

Personalisierte Customer Experiences

Der Einsatz von KI eignet sich zur Etablierung personalisierter Erfahrungen in großem Maßstab durch Chatbots, digitale Assistenten und Kundenschnittstellen, die Kunden und Endbenutzern maßgeschneiderte Erfahrungen und gezielte Werbung bieten. So erinnert Amazon seine Kunden beispielsweise daran, ihre am häufigsten gekauften Produkte nachzubestellen, und zeigt ihnen verwandte Produkte oder Vorschläge an. McDonald's entwickelt KI-Lösungen für die Kundenbetreuung mithilfe der IBM Watson-KI-Technologie und NLP, um die Entwicklung seiner Technologie zur automatisierten Bestellannahme (AOT) zu beschleunigen. Dies hilft nicht nur bei der Skalierung der AOT-Technologie auf verschiedene Märkte, sondern auch bei der Integration zusätzlicher Sprachen, Dialekte und Menüvarianten. Bei Spotify wird dem Kunden ein neuer Künstler vorgeschlagen, den er vielleicht hören möchte. YouTube liefert einen kuratierten Feed mit Inhalten, die auf die Interessen der Kunden zugeschnitten sind.

Fördern Sie Cross- und Upselling

Empfehlungsmaschinen nutzen Daten zum Verbraucherverhalten und KI-Algorithmen, um Datentrends zu erkennen, die für die Entwicklung effektiverer Upselling- und Cross-Selling-Strategien verwendet werden können. So erhalten Kunden beispielsweise beim Checkout bei Online-Händlern nützlichere Zusatzempfehlungen. Andere Anwendungen sind z.B. Netflix, das Fernsehempfehlungen auf der Grundlage von Modellen anbietet, die Datensätze aus dem Fernsehverlauf verarbeiten. LinkedIn verwendet ML, um Artikel in einem Newsfeed zu filtern und Empfehlungen für eine Anstellung sowie Vorschläge für Kontakte zu machen, und Spotify nutzt ML-Modelle, um seine Songempfehlungen zu generieren.

Smartphones intelligenter gestalten

Die Gesichtserkennung aktiviert Smartphones und Sprachassistenten, die auf maschinellem Lernen basieren, während Siri von Apple, Alexa von Amazon, Google Assistant und Copilot von Microsoft NLP verwenden, um zu erkennen, was wir sagen, und dann entsprechend zu reagieren. Auch Unternehmen profitieren von ML in Smartphone-Kameras, um Fotos mithilfe von Bildklassifikatoren zu analysieren und zu verbessern, Objekte (oder Gesichter) in den Bildern zu erkennen und sogar künstliche neuronale Netze zu verwenden, um ein Foto zu verbessern oder zu erweitern, indem es vorhersagt, was sich außerhalb seiner Grenzen befindet.

Persönliche Assistenten einführen

Virtuelle Assistenten oder Sprachassistenten, wie Amazons Alexa und Apples Siri, werden von KI angetrieben. Wenn jemand eine Frage per Sprache oder Text stellt, sucht ML nach der Antwort oder ruft ähnliche Fragen ab, die die Person zuvor gestellt hat. Die gleiche Technologie kann Messaging-Bots unterstützen, so wie sie zum Beispiel von Facebook Messenger und Slack verwendet werden – während Google Assistant, Cortana und IBM watsonx Assistant NLP kombinieren, um Fragen und Anfragen zu verstehen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und Antworten zu verfassen.

Humanisieren Sie das Personalwesen

KI kann qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen, schulen und binden. Eine Flut von Bewerbungen kann präzise geprüft, sortiert und an die Mitglieder des HR-Teams weitergeleitet werden. Manuelle Aufgaben zur Bewertung von Beförderungen können automatisiert werden, was es einfacher macht, wichtige Erkenntnisse in Bezug auf das Personalwesen zu gewinnen, z. B. die Mitarbeiter, die für eine Beförderung anstehen, und die Beurteilung, ob sie wichtige Benchmarks erfüllt haben. Routinefragen von Mitarbeitern können mithilfe von KI schnell beantwortet werden.