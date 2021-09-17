Was ist AIOps?

Der Weg zur Implementierung von AIOps sieht in jedem Unternehmen anders aus. Wenn Sie erst einmal wissen, in welcher Phase auf Ihrem Weg zu AIOps Sie sich befinden, können Sie mit der Einführung von Tools beginnen, mit deren Hilfe Ihre Teams IT-Betriebsprobleme beobachten und vorhersagen und schnell auf sie reagieren können. Für die Tools zur Verbesserung von AIOps in Ihrem Unternehmen wünschen Sie sich sicherlich folgende Funktionen:

Observability: Das Konzept der Observability bezieht sich auf Software-Tools und -praktiken, die einen stetigen Stroms von Leistungsdaten aus einer verteilten Anwendung und der Hardware, auf der sie ausgeführt wird, aufnehmen, aggregieren und analysieren. So soll eine effektivere Überwachung und Fehlerbehebung der Anwendung gewährleistet werden, damit die Ansprüche an das Kundenerlebnis, Service Level Agreements (SLAs) und andere Geschäftsanforderungen erfüllt werden können.



Diese Lösungen verschaffen Ihnen durch die Aggregation und Konsolidierung von Daten einen ganzheitlichen Überblick auf Ihre Anwendungen, Ihre Infrastruktur und Ihr Netzwerk. Sie ergreifen zwar keine Korrekturmaßnahmen zum Beheben von IT-Problemen, erfassen und aggregieren allerdings IT-Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen in verschiedenen IT-Domänen. Die Endbenutzer werden dabei auf potenzielle Probleme aufmerksam gemacht und von den IT-Serviceteams wird die Umsetzung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen erwartet.



Die Daten und die entsprechenden Visualisierungen dieser Tools sind zwar wertvoll, schaffen jedoch eine Abhängigkeit von IT-Organisationen, um Entscheidungen zu treffen und auf technische Probleme angemessen zu reagieren. Eine Ressourcenoptimierung, bei der die Systeme des Betriebs von einem Bediener manuell aktualisiert werden müssen, wird in dynamischen Bedarfssituationen eher nicht die größten Vorteile bieten.

Vorhersageanalysen: AIOps-Lösungen können Daten analysieren und korrelieren, um bessere Einblicke und automatisierte Abläufe zu ermöglichen. So können IT-Teams trotz steigender Komplexität die Kontrolle über IT-Umgebungen behalten und die Leistung von Anwendungen sicherstellen.



Die Möglichkeit, Probleme zu korrelieren und einzugrenzen, ist für jedes IT-Betriebsteam überaus wertvoll. So werden Probleme schneller erkannt, die andernfalls in der Organisation womöglich überhaupt nicht entdeckt werden würden. Automatische Anomalieerkennung, Alerts und Lösungsempfehlungen verringern die Gesamtausfallzeit wie auch die Anzahl der Vorfälle und Tickets.



Die dynamische Ressourcenoptimierung kann mittels Vorhersageanalyse (auch prädiktive Analyse oder Predictive Analysis) automatisiert werden. Dies kann die Anwendungsleistung sicherstellen und gleichzeitig die Ressourcenkosten auch bei stark schwankendem Bedarf gefahrlos senken.

Proaktive Reaktion: Manche AIOps-Lösungen reagieren proaktiv auf ungeplante Ereignisse wie z. B. nachlassende Leistung und Betriebsunterbrechungen und bringen Anwendungsleistung und Ressourcenmanagement in Echtzeit miteinander in Einklang.



Wenn Metriken zur Anwendungsleistung in Vorhersagealgorithmen einfließen, können diese Muster und Trends erkennen, die im Zusammenhang mit verschiedenen IT-Problemen stehen. Wenn IT-Probleme vorhergesagt werden können, bevor sie auftreten, können AIOps-Tools relevante automatisierte Prozesse einleiten und Probleme schnell beheben. Die Vorteile der intelligenten Automatisierung zeigen sich z. B. in Form einer kürzeren mittleren Erkennungszeit (Mean Time to Detection, MTTD).

Diese Art von Technologie ist die Zukunft des IT-Betriebsmanagements, da sie maßgeblich zu einem besseren Mitarbeiter- und Kundenerlebnis beitragen kann. AIOps-Systeme stellen nicht nur sicher, dass IT-Service-Probleme zeitnah behoben werden, sondern bilden auch ein Sicherheitsnetz für IT-Betriebsteams. Dieses Netz fängt Probleme auf, die sonst aufgrund menschlicher Versäumnisse wie organisatorischer Silos, unterbesetzter Teams usw. durch die Maschen fallen könnten.

