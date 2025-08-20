Infrastructure as Code (IaC) verwendet eine übergeordnete beschreibende Programmiersprache, um die Einrichtung der IT-Infrastruktur zu automatisieren. Dank dieser Automatisierung müssen Entwickler nicht mehr jedes Mal Server, Betriebssysteme, Datenbankverbindungen, Speicher und andere Elemente der Infrastruktur manuell einrichten und verwalten, wenn sie eine Softwareanwendung entwickeln, testen oder bereitstellen möchten.

In einer Zeit, in der es für ein Unternehmen nicht ungewöhnlich ist, jeden Tag Hunderte von Anwendungen im Produktionsbetrieb bereitzustellen – und in der die Infrastruktur als Reaktion auf die Anforderungen von Entwicklern und Benutzern ständig hochgefahren, freigegeben sowie aufwärts und abwärts skaliert wird –, ist es für ein Unternehmen unerlässlich, die Infrastruktur zu automatisieren, um Kosten zu kontrollieren, Risiken zu verringern und zügig auf neue Geschäftschancen und Bedrohungen durch den Wettbewerb zu reagieren. IaC macht diese Automatisierung möglich.

IaC ist auch eine grundlegende DevOps-Praxis, die für einen wettbewerbsorientiert getakteten Lebenszyklus der Softwarebereitstellung unabdingbar ist. Sie ermöglicht DevOps-Teams, die Infrastruktur schnell zu erstellen und zu versionieren, genauso wie den Quellcode zu versionieren, und diese Versionen dann zu verfolgen, um Inkonsistenzen zwischen IT-Umgebungen zu vermeiden, die bei der eigentlichen Bereitstellung zu ernsthaften Problemen führen können.