Was ist YAML?

YAML spielt eine zentrale Rolle in DevOps und ist maßgeblich an Automatisierung, Orchestrierung und Konfigurationsmanagement beteiligt. In DevOps-Praktiken dienen YAML-Dateien als Blaupausen, um Sequenzen von Aktionen und Konfigurationen in einem leicht verständlichen Format zu definieren. Diese Dateien werden verwendet, um die für die Automatisierung erforderlichen Schritte und Verfahren genau zu umreißen, so dass komplexe Arbeitsabläufe klar und übersichtlich dargestellt werden können.