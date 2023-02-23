Azure-Ressourcengruppen und andere Strukturen native zu Cloud-Providern ermöglichen es Ihnen, Cloud-Ressourcen effektiv zu organisieren und zu steuern. Nachdem Sie die Grundlage geschaffen und die Azure-Ressourcengruppe genutzt haben, um die erforderliche Segmentierung und Ausrichtung auf Ihren Geschäftsbereich und die darin ausgeführten Anwendungen zu gewährleisten, müssen Sie im nächsten Schritt damit beginnen, Ihre Ressourcen effektiv auf den Anwendungsbedarf abzustimmen. Auf diese Weise können Sie die Leistung der Anwendung maximieren und gleichzeitig Ihre Ressourcenkosten optimieren.

Die Sicherstellung der Anwendungsleistung und die Optimierung Ihrer Cloud übersteigen die menschlichen Kapazitäten. Deshalb haben wir uns bei IBM der Aufgabe verschrieben, die Leistung, Konformität und Kosten jeder Anwendung in jeder Cloud und in jeder Größenordnung zu verwalten.

Mit der Turbonomic-Software können Sie die über- und untergeordnete Beziehung zwischen Abonnements und Ressourcengruppen einfacher visualisieren. Diese Möglichkeit hilft Ihnen, das in Ihrem Unternehmen implementierte Framework visuell abzubilden und Ihre Infrastruktur in den Anwendungskontexten zu betrachten, die Sie bereits erstellt haben. Die Turbonomic-Software erkennt automatisch alle zugehörigen Azure-Abonnements, deren Ressourcengruppen und die Ressourcen innerhalb jeder Gruppe, einschließlich Azure-VMs, Azure-Managed-Datenträger, Azure SQL Server sowie alle Reservierte Instanzen (RI), entweder gemeinsam genutzte Reservierte Instanzen oder auf ein Abonnement oder eine Ressourcengruppe beschränkt. Die Turbonomic-Software analysiert dann die Nutzung jeder Ressource und beginnt, Optimierungsmaßnahmen zu entwickeln. Die folgende Ansicht zeigt eine Aufschlüsselung eines einzelnen Azure-Abonnements und mehrerer darunter liegender Azure-Ressourcengruppen, die ausstehenden Optimierungsaktionen pro Ressourcengruppe und potenzielle Einsparungen durch die Aktionen.

Darüber hinaus enthält die Turbonomic-Software eine leistungsstarke Optimierungsmodellierungs-Engine, mit der Kunden verschiedene Szenarien für die Cloud-Umgebung in einem sicheren Sandbox-Modus modellieren können. Beispielsweise simulieren Sie die Auswirkungen der Nutzung von Azure Reserved VM Instance im Bestand nach der Anpassung der Workloads in einer Ressourcengruppe im Vergleich zur Nutzung ohne Anpassung der Workloads.