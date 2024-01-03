Tags
Künstliche Intelligenz

KI im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften verantwortungsvoll bereitstellen

Krankenpfleger zeigt Mutter von Kleinkind im Krankenhaus digitales Tablet

Die COVID-19-Pandemie hat beunruhigende Daten über Ungleichheiten im Zustand offenbart. Im Jahr 2020 veröffentlichte das National Institute für den Zustand (NIH) einen Bericht , in dem festgestellt wurde, dass Schwarze Amerikaner häufiger an COVID-19 sterben als weiße Amerikaner, obwohl sie einen geringeren Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen. Laut NIH waren diese Ungleichheiten auf den eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung, Mängel in der öffentlichen Gesundheitspolitik und eine unverhältnismäßig hohe Belastung durch Begleiterkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Lungenerkrankungen, zurückzuführen.

Die NIH erklärten weiter, dass es sich zwischen 47,5 und 51,6 Millionen Amerikaner nicht leisten können, einen Arzt aufzusuchen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in der Vergangenheit unterversorgte Gemeinschaften einen generativen Transformer verwenden, insbesondere einen, der unwissentlich in eine Suchmaschine eingebettet ist, um um ärztlichen Rat zu bitten. Es ist nicht undenkbar, dass Menschen eine beliebte Suchmaschine mit einem eingebetteten KI-Agenten aufrufen und folgende Frage stellen: "Mein Vater kann sich das Herzmedikament, das ihm verschrieben wurde, nicht mehr leisten. Was ist rezeptfrei erhältlich, das stattdessen wirken könnte?"

Laut Forschern der Long Island University ist ChatGPT in 75 % der Fälle ungenau, und CNN zufolge lieferte der Chatbot manchmal sogar gefährliche Ratschläge, wie z. B. die Genehmigung der Kombination von zwei Medikamenten, die schwerwiegende negative Reaktionen hervorrufen könnten.

Da generative Transformer die Bedeutung nicht verstehen und fehlerhafte Ergebnisse liefern, sind in der Vergangenheit unterversorgte Gemeinschaften, die diese Technologie anstelle professioneller Hilfe nutzen, möglicherweise weitaus stärker betroffen als andere.

Wie können wir proaktiv in KI investieren, um gerechtere und vertrauenswürdigere Ergebnisse zu erzielen?

Mit den neuen generativen KI-Produkten von heute bleiben Vertrauen, Sicherheit und regulatorische Fragen für C-Suite-Führungskräfte, die Unternehmen, Gesundheitssysteme, Hersteller medizinischer Geräte und andere Unternehmen vertreten, die Hauptanliegen. Der Einsatz von generativer KI erfordert KI-Governance, einschließlich Gespräche über geeignete Anwendungsfälle und Leitplanken für Sicherheit und Vertrauen (siehe KI US Blueprint für eine KI Bill of Rights und den EU AI Act).

KI verantwortungsvoll bereitzustellen ist eine soziotechnische Herausforderung, die einen ganzheitlichen Ansatz erfordert. Es sind viele Elemente erforderlich, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, einschließlich der Sicherstellung, dass Ihr KI-Modell korrekt, überprüfbar, erklärbar, fair und der Datenschutz geschützt ist. Und institutionelle Innovation kann eine Rolle dabei spielen.

Institutionelle Innovation: Ein Hinweis aus der Vergangenheit

Einem institutionellen Wandel geht oft ein katastrophales Ereignis voraus. Betrachten Sie die Entwicklung der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, deren Hauptaufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass Lebensmittel, Medikamente und Kosmetika für den öffentlichen Gebrauch sicher sind. Die Ursprünge dieser Aufsichtsbehörde lassen sich bis ins Jahr 1848 zurückverfolgen, aber die Überwachung von Arzneimitteln auf ihre Sicherheit war bis 1937 – dem Jahr der Elixir Schwefelamid-Katastrophe – kein direktes Problem.

Elixir Sulfanilamid wurde von einem angesehenen Pharmaunternehmen in Tennessee entwickelt und war ein flüssiges Medikament, das zur dramatischen Heilung von Halsentzündungen angepriesen wurde. Wie damals üblich, wurde das Medikament vor der Markteinführung nicht auf Toxizität getestet. Dies erwies sich als tödlicher Fehler, denn das Elixir enthielt Distickstoff Glykol, eine giftige Verbindung, die in Frostschutzmitteln verwendet wird. Mehr als 100 Menschen starben an den Folgen der Einnahme des giftigen Elixiers, was dazu führte, dass der Food, Drug and Beauty Act der FDA vorschreibt, dass Medikamente mit entsprechenden Anweisungen für die sichere Anwendung gekennzeichnet sein müssen. Dieser wichtige Meilenstein in der Geschichte der FDA stellte sicher, dass Ärzte und ihre Patienten voll und ganz auf die Stärke, Qualität und Sicherheit von Medikamenten vertrauen konnten – eine Zusicherung, die wir heute als selbstverständlich ansehen.

Ebenso ist institutionelle Innovation erforderlich, um gerechte Ergebnisse der KI zu gewährleisten.

Hier finden Sie die 5 wichtigsten Schritte, mit denen sichergestellt wird, dass generative KI die von ihr betreuten Communitys unterstützt.

Der Einsatz von generativer KI im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften (HCLS) erfordert die gleiche Art von institutioneller Innovation, die FDA während der Elixir-Sulfillamid-Katastrophe benötigte. Die folgenden Empfehlungen können dazu beitragen, dass alle KI-Lösungen gerechtere Ergebnisse für anfällige Bevölkerungsgruppen erzielen:

  1. Operationalisieren Sie die Prinzipien für Vertrauen und Transparenz. Fairness, Erklärbarkeit und Transparenz sind große Worte, aber was bedeuten sie in Bezug auf die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an Ihre KI-Modelle? Sie können der Welt sagen, dass Ihre KI-Modelle fair sind, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie Ihr KI-Modell so schulen und prüfen, dass es die in der Vergangenheit am meisten unterversorgten Bevölkerungsgruppen bedient. Um das Vertrauen der Gemeinschaften, denen sie dient, zu gewinnen, muss KI bewährte, wiederholbare, erklärte und vertrauenswürdige Ergebnisse liefern, die besser funktionieren als ein Mensch.
  2. Ernennen Sie Personen, die für die gerechten Ergebnisse des Einsatzes von KI in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind. Geben Sie ihnen dann die Power und die Ressourcen, damit sie die harte Arbeit erledigen können. Stellen Sie sicher, dass diese Experten ein umfassend finanziertes Mandat für die Erledigung der Arbeit haben, denn ohne Rechenschaftspflicht gibt es kein Vertrauen. Jemand muss die Befugnis, die Denkweise und die Ressourcen haben, um die für die Governance notwendigen Arbeiten zu erledigen.
  3. Geben Sie Experten die Möglichkeit, vertrauenswürdige Datenquellen, die zum Trainieren von Modellen verwendet werden, zu kuratieren und zu pflegen. Diese vertrauenswürdigen Datenquellen können als Content Grounding für Produkte dienen, die große Sprachmodelle (LLMs) verwenden, um Variationen der Sprache für Antworten bereitzustellen, die direkt aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen (wie eine Ontologie oder semantische Suche).
  4. Ausgaben müssen überprüfbar und erklärbar sein. Einige Unternehmen investieren beispielsweise in generative KI, die Patienten oder Ärzten medizinische Ratschläge gibt. Um den institutionellen Wandel zu fördern und alle Bevölkerungsgruppen zu schützen, sollten diese HCLS-Unternehmen Prüfungen unterzogen werden, um die Rechenschaftspflicht und Qualitätskontrolle sicherzustellen. Die Outputs für diese Modelle mit hohem Risiko sollten Test-Retest-Zuverlässigkeit bieten. Die Ausgaben sollten zu 100 % genau sein und die Datenquellen detailliert beschreiben und Belege enthalten.
  5. Transparenz ist wichtig. Wenn Unternehmen generative KI in die Patientenversorgung integrieren (z. B. in Form der automatischen Patientenaufnahme beim Einchecken in ein US-Krankenhaus oder um Patienten zu verstehen, was während einer klinischen Studie passieren würde), sollten sie Patienten darüber informieren, dass ein generatives KI-Modell im Einsatz ist. Unternehmen sollten den Patienten auch interpretierbare Metadaten zur Verfügung stellen, die Verantwortlichkeit und Genauigkeit des Modells, die Quelle der Trainingsdaten für das Modell und die Prüfergebnisse des Modells beschreiben. Die Metadaten sollten auch zeigen, wie sich ein Nutzer gegen die Nutzung dieses Modells entscheiden kann (und den gleichen Service anderswo erhält). Da Unternehmen synthetisch generierten Text im Gesundheitswesen verwenden und wiederverwenden, sollten die Menschen darüber informiert werden, welche Daten synthetisch generiert wurden und welche nicht.

Wir sind der Meinung, dass wir von der FDA lernen können und müssen, um unseren Ansatz zur Umgestaltung unserer Abläufe mit KI institutionell zu erneuern. Der Weg, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, beginnt mit systemischen Veränderungen, die sicherstellen, dass KI die Gemeinschaften, denen sie dient, besser widerspiegelt.

 

Autor

Gautham Nagabhushana

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting
