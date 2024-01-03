Die COVID-19-Pandemie hat beunruhigende Daten über Ungleichheiten im Zustand offenbart. Im Jahr 2020 veröffentlichte das National Institute für den Zustand (NIH) einen Bericht , in dem festgestellt wurde, dass Schwarze Amerikaner häufiger an COVID-19 sterben als weiße Amerikaner, obwohl sie einen geringeren Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen. Laut NIH waren diese Ungleichheiten auf den eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung, Mängel in der öffentlichen Gesundheitspolitik und eine unverhältnismäßig hohe Belastung durch Begleiterkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Lungenerkrankungen, zurückzuführen.

Die NIH erklärten weiter, dass es sich zwischen 47,5 und 51,6 Millionen Amerikaner nicht leisten können, einen Arzt aufzusuchen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in der Vergangenheit unterversorgte Gemeinschaften einen generativen Transformer verwenden, insbesondere einen, der unwissentlich in eine Suchmaschine eingebettet ist, um um ärztlichen Rat zu bitten. Es ist nicht undenkbar, dass Menschen eine beliebte Suchmaschine mit einem eingebetteten KI-Agenten aufrufen und folgende Frage stellen: "Mein Vater kann sich das Herzmedikament, das ihm verschrieben wurde, nicht mehr leisten. Was ist rezeptfrei erhältlich, das stattdessen wirken könnte?"

Laut Forschern der Long Island University ist ChatGPT in 75 % der Fälle ungenau, und CNN zufolge lieferte der Chatbot manchmal sogar gefährliche Ratschläge, wie z. B. die Genehmigung der Kombination von zwei Medikamenten, die schwerwiegende negative Reaktionen hervorrufen könnten.

Da generative Transformer die Bedeutung nicht verstehen und fehlerhafte Ergebnisse liefern, sind in der Vergangenheit unterversorgte Gemeinschaften, die diese Technologie anstelle professioneller Hilfe nutzen, möglicherweise weitaus stärker betroffen als andere.