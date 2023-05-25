Die fünf Hauptvorteile von AIOps und Automatisierung

Wenn Sie IT-Experte sind - von der C-Suite bis hin zum Praktiker - dann wissen Sie, unter welchem Druck Ihr IT-Betrieb (ITOps) steht. Sie sind verantwortlich für die Optimierung von Ausgaben, operativer Effizienz und die Integration neuer und innovativer Technologien. Aber bremsen Ihre Tools Sie womöglich aus?
AIOps wurde vom Forschungsunternehmen Gartner geprägt und ist eine künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb. Es ist die Anwendung von künstlichen Intelligenzfunktionen (KI) (z. B. Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelle Lernmodelle), um betriebliche Abläufe zu automatisieren und zu rationalisieren.
In diesem Blogbeitrag betrachten wir traditionelle IT-Betriebsprobleme aus der Perspektive der datengesteuerten Automatisierung sowie die Vorteile von AIOps. Es ist ein wirkungsvolles Mittel, um entscheidende Probleme wie suboptimale Anwendungsleistung und schlechte Customer Experience anzugehen, Metriken wie MTTR zu verbessern und Kompetenzprobleme im IT-Team zu lösen, um eine größere Resilienz zu gewährleisten.
Wir zeigen Ihnen, wie KI-gestützte Lösungen Ihre IT-Mitarbeiter dabei unterstützen können, von einem reaktiven „Fehlerbehebungsansatz“ zu einem vorausschauenden und proaktiven Ansatz überzugehen, der auf dynamische Herausforderungen zugeschnitten ist, eine schnellere Problembehebung ermöglicht, Ihrem Unternehmen konkreten Nutzen bringt und Ihnen bei der digitalen Transformation hilft.
Die zunehmende Verbreitung von Cloud-Services, Microservices, Containern und Hybrid-Cloud-Umgebungen kann dazu führen, dass traditionelle IT-Betriebsteams Schwierigkeiten haben, potenzielle Probleme in diesen komplexen Umgebungen zu überwachen und zu beheben. Das Ergebnis sind blinde Flecken, Fehlalarme und Verzögerungen bei der Identifizierung und Lösung von Problemen. Dabei zählt jede Sekunde. Eine aktuelle IDC-Umfrage fand heraus, dass eine Ausfallzeit von nur einer Stunde durchschnittlich 250.000 USD oder mehr kostet, wenn ein umsatzgenerierender Produktionsdienst davon betroffen ist.
Mit AIOps profitieren Sie von Observability-Tools, die Datengranularität und -kardinalität nahezu in Echtzeit für alle Anwendungsbeteiligten liefern. Verbesserte Sichtbarkeit, Kommunikation und Transparenz bedeuten, dass Teams Probleme schneller und reaktiver lokalisieren können. Zum Beispiel hat die Enento Group bei der Modernisierung bestehender lokaler Systeme Observability genutzt, um alle ihre Anwendungen an einem Ort zu überwachen. Dieser Ansatz ermöglichte es ihnen, SLAs zu erfüllen und eine Verfügbarkeit von 99,99 % zu erreichen.
Auch die komplexen, vielfältigen Netzwerke von heute profitieren von AIOps und Leistungsüberwachung in Echtzeit. BT Business ermöglichte ein neues Sichtbarkeitsniveau und konsolidierte die Anzahl der Überwachungssysteme um 80 %. Dies ermöglichte eine einfachere Integration und führte zu einer deutlichen Reduzierung der Softwarelizenzkosten.
Im Durchschnitt nutzen Unternehmen über 1.000 Anwendungen in Hybrid Cloud-Umgebungen. Wir ertrinken in Daten, aber weniger als ein Drittel der Unternehmensdaten wird überhaupt genutzt. Traditionelle IT-Infrastrukturen können nicht mit der Analyse aller Informationen Schritt halten, was es schwierig – wenn nicht gar unmöglich – macht, Möglichkeiten zur Verbesserung und Innovation zu verstehen.
Der Vorteil von AIOps ist, dass Sie über Tools verfügen, um IT-Störungen zu vermeiden und gleichzeitig Betriebsdaten aus mehreren IT-Umgebungen zu korrelieren. Das bedeutet, dass Sie eine Anomalie-Erkennung nutzen, die Ursache analysieren und Lösungen schneller und genauer vorschlagen können, als es bei der Analyse durch menschliche Mitarbeiter möglich wäre. IT-Teams können sich von der Fehlerbehebung auf die Bereitstellung umstellen und dem Unternehmen einen größeren Mehrwert bieten. Zum Beispiel wählte ExaVault eine Observability-Lösung für sofortige Transparenz von Anwendungsleistungsproblemen und reduzierte dadurch die mittlere Auflösungszeit (MTTR) um 56,6 %.
Allzu oft besteht der traditionelle ITOps-Ansatz bei der Verwaltung von Anwendungen darin, in der Cloud zu viel auszugeben, um Leistungsrisiken zu vermeiden. Kein Wunder, dass laut Unternehmen 32 % ihrer Cloud-Ausgaben im Jahr 2022 verschwendet wurden. Doch heutzutage zählt jeder Cent und diese verschwendeten Ausgaben haben auch Auswirkungen auf die Umwelt.
Der Nutzen von AIOps besteht in der Möglichkeit, Cloud-Kosten zu optimieren, indem wichtige Entscheidungen mithilfe von Software und nicht durch menschliches Eingreifen getroffen werden. Anwendungen erhalten genau die benötigten Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt – kontinuierlich und automatisch. So hat Providence beispielsweise in nur zehn Monaten einen erheblichen Teil seiner Workloads sicher auf Azure umgestellt und durch Optimierungsmaßnahmen mehr als 2 Millionen US-Dollar eingespart – und das alles, während die Leistung auch während der Spitzenlast sichergestellt wurde.
Rechenzentren machen 1–1,5 % des weltweiten Stromverbrauchs aus. Wie bereits erwähnt, ist es nicht ungewöhnlich, dass IT-Teams zu viele Ressourcen bereitstellen, um Risiken für die Anwendungsleistung zu minimieren. Doch dieser traditionelle Ansatz hat seinen Preis – sowohl für das Unternehmen als auch für die Umwelt. Die Kunden beobachten genau, wie ernst Sie Ihre ESG-Verpflichtungen nehmen. Laut Nielsen werden 75 % der Millennials ihr Kaufverhalten ändern und umweltfreundliche Produkte bevorzugen.
Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ermöglichen Ihnen AIOps Tools die Implementierung der Finanzmanagementdisziplin FinOps Cloud und die automatische Optimierung Ihrer Cloud- und Rechenzentrumsumgebungen. Das wiederum senkt den Energieverbrauch und reduziert den Abfall, der durch ungenutzte Maschinen entsteht. Zum Beispiel hat BlueIT seit dem Wechsel zu AIOps den Abfall in den Kundenumgebungen reduziert. Nach der Umsetzung von Ressourcenempfehlungen mithilfe künstlicher Intelligenz konnte ein Kunde die Überbelegung von Speicher und CPU um 10 % reduzieren.
Die richtigen IT-Mitarbeiter zu finden, zu halten und auszubilden ist ein wichtiges Anliegen. Aufgrund von Automatisierung und neuen Technologien werden schätzungsweise 50 % aller Arbeitnehmer bis 2025 weitergebildet oder umgeschult werden müssen. Traditionelle ITOps verlassen sich zu sehr auf individuelle, menschliche Intervention, manuelle Anstrengungen (wie das Verfolgen von Fehlern) oder auf institutionelles Wissen darüber, was in der Vergangenheit funktioniert hat.
Der Nutzen von AIOps besteht darin, dass die Mitarbeiter kontinuierlich lernende Tools nutzen können, so dass das Wissen nicht verloren geht, wenn jemand in den Ruhestand geht. KI-gestütztes, proaktives Incident Management hilft, Fehlalarme zu erkennen und die dringendsten Warnungen zu priorisieren. Dadurch wird IT-Teams ermöglicht, potenzielle Probleme anzugehen, bevor sie zu Verzögerungen, Betriebsunterbrechungen oder schlechten Customer Experiences führen.
Zum Beispiel verkürzte Electrolux die Lösung von IT-Problemen von drei Wochen auf nur eine Stunde durch eine schnellere mittlere Erkennungszeit (MTTD) und sparte durch die Automatisierung von Reparaturaufgaben mehr als 1.000 Stunden pro Jahr ein.
Da unsere Systeme immer komplexer werden, werden die IT-Herausforderungen (und der Druck, dem Sie ausgesetzt sind) sicherlich nicht abnehmen. Durch die Modernisierung Ihrer IT-Abläufe mit AIOps-Lösungen (und den damit verbundenen AIOps-Vorteilen) profitieren Sie von der Automatisierung, unterstützt durch künstliche Intelligenz, um für eine IT zu sorgen, die in Sekundenschnelle reagieren kann und so weniger Ausfallzeiten, eine bessere Anwendungsleistung, niedrigere Betriebskosten und einen größeren Erfolg bei der digitalen Transformation gewährleistet.
