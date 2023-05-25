Die fünf Hauptvorteile von AIOps und Automatisierung

Wenn Sie IT-Experte sind - von der C-Suite bis hin zum Praktiker - dann wissen Sie, unter welchem Druck Ihr IT-Betrieb (ITOps) steht. Sie sind verantwortlich für die Optimierung von Ausgaben, operativer Effizienz und die Integration neuer und innovativer Technologien. Aber bremsen Ihre Tools Sie womöglich aus?

AIOps wurde vom Forschungsunternehmen Gartner geprägt und ist eine künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb. Es ist die Anwendung von künstlichen Intelligenzfunktionen (KI) (z. B. Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelle Lernmodelle), um betriebliche Abläufe zu automatisieren und zu rationalisieren.

In diesem Blogbeitrag betrachten wir traditionelle IT-Betriebsprobleme aus der Perspektive der datengesteuerten Automatisierung sowie die Vorteile von AIOps. Es ist ein wirkungsvolles Mittel, um entscheidende Probleme wie suboptimale Anwendungsleistung und schlechte Customer Experience anzugehen, Metriken wie MTTR zu verbessern und Kompetenzprobleme im IT-Team zu lösen, um eine größere Resilienz zu gewährleisten.

Wir zeigen Ihnen, wie KI-gestützte Lösungen Ihre IT-Mitarbeiter dabei unterstützen können, von einem reaktiven „Fehlerbehebungsansatz“ zu einem vorausschauenden und proaktiven Ansatz überzugehen, der auf dynamische Herausforderungen zugeschnitten ist, eine schnellere Problembehebung ermöglicht, Ihrem Unternehmen konkreten Nutzen bringt und Ihnen bei der digitalen Transformation hilft.