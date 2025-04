Da der Einzelhandel einen Wandel hin zu einer digitaleren, bedarfsorientierten Verbraucherbasis erlebt, wird KI für Einzelhändler zu einer Geheimwaffe, um dieses sich entwickelnde Verbraucherverhalten besser zu verstehen und zu bedienen. Mit dem Aufkommen von hochgradig personalisiertem Online-Shopping, Direct-to-Consumer-Modellen und Lieferdiensten kann generative KI Einzelhändlern dabei helfen, eine Vielzahl von Vorteilen zu erschließen, die die Kundenbetreuung, den Talentwandel und die Leistung ihrer Anwendungen verbessern können.

Generative KI eignet sich hervorragend für den Umgang mit unterschiedlichen Datenquellen wie E-Mails, Bildern, Videos, Audiodateien und Inhalten sozialer Medien. Diese unstrukturierten Daten bilden das Rückgrat für die Erstellung von Modellen und das laufende Training der generativen KI, sodass sie langfristig effektiv bleiben kann. Die Nutzung dieser unstrukturierten Daten lässt sich auf verschiedene Aspekte des Einzelhandelsbetriebs ausweiten, z. B. auf die Verbesserung des Kundenservice durch Chatbots und die effektivere Weiterleitung von E-Mails. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass Benutzer zu den richtigen Ressourcen geleitet werden, sei es durch die Verbindung mit dem richtigen Agenten oder durch die Weiterleitung zu Benutzerhandbüchern und FAQs.

Einzelhändler erkennen zunehmend die Notwendigkeit, ihre Strategien auf KI aufzubauen und sie in viele Aspekte ihrer Abläufe zu integrieren. Laut der neuesten CEO-Studie von IBM konzentrieren sich Branchenführer zunehmend auf KI-Technologien, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. 42 % der befragten CEOs im Einzelhandel setzen auf KI-Technologien wie generative KI, Deep Learning und maschinelles Lernen, um in den nächsten drei Jahren Ergebnisse zu erzielen. Diese Daten stimmen mit einer aktuellen Studie von IDC Europa überein, die ergab, dass sich 40 % der weltweiten Einzelhändler und Marken in der Experimentierphase mit generativer KI befinden, während 21 % bereits in generative KI-Implementierungen investieren.

Die Auswirkungen dieser Investitionen werden in den kommenden Jahren deutlich werden. Laut einer aktuellen Prognose des Forschungsunternehmen IHL Group wird die generative KI bis 2029 insgesamt finanzielle Auswirkungen in Höhe von 9,2 Bio. USD auf Einzelhandelsunternehmen haben. Während die generative KI derzeit nur 9 % der Auswirkungen der Einzelhandelsbranche im Jahr 2023 ausmacht, geht IHL davon aus, dass die generative KI bis 2029 78 % der gesamten finanziellen Auswirkungen ausmachen und in diesem Jahr einen Gesamtwert von 4,4 Bio. USD erreichen wird.