Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts erfolgten in zwei Phasen. In der ersten Phase implementierte das Team eine Lösung, die alle bestehenden Kundendokumente mit IBM Watson Discovery strukturiert und versteht. In der zweiten Phase kann ein Benutzer eine Abfrage an das System senden und dieses generiert eine Antwort aus den in Watson Discovery gespeicherten Dokumenten und destilliert diese mithilfe generischer KI auf Basis von IBM watsonx.ai als skalierbarer Middleware-Plattform in eine Antwort in natürlicher Sprache.