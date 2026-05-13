Die Unternehmenstransformation vollzog sich früher durch eine Reihe kleiner Siege. Die Systeme wurden schrittweise modernisiert, und die Prozesse wurden mit einem Workflow nach dem anderen verbessert. Eine Zeit lang haben diese Patches und Pilotprogramme echte Fortschritte gebracht.
Das Zeitalter KI-nativer Prozesse testet nun, wie schnell Unternehmen über inkrementelle Experimente hinausgehen können.
Traditionelle Strukturen geraten im Zuge des rasanten Wandels an ihre Grenzen, was zu Engpässen führt und das Wachstum bremst. Mit zunehmender Komplexität ist die Innovation von Geschäftsmodellen zur entscheidenden Herausforderung für CEOs geworden.
Die Frage ist nicht mehr, ob KI die Unternehmensabläufe umgestalten wird – sie hat es bereits getan. Die Herausforderung besteht nun darin, schnell genug zu sein, um das volle Potenzial auszuschöpfen.
In den nächsten drei Jahren werden Unternehmen, die die Chance der KI nutzen, Erkenntnisse freischalten, neue Märkte erschließen und Innovationen beschleunigen.
Wenn diese Unternehmen KI im gesamten Unternehmen skalieren, wird sie selbst zum operativen Gefüge, das Workflows, Systeme und Bereiche zu einem nahtlos integrierten, intelligenten Unternehmen verbindet.
Die meisten Fluggesellschaften sind an ältere Systeme gebunden. Riyadh Air schlägt einen anderen Kurs ein und definiert den Flugverkehr für die digitale Welt neu.
Riyadh Air arbeitet mit IBM zusammen, um Strategie, Systeme und Daten unter einem einzigen KI-nativen Betriebsmodell zusammenzuführen.
Durch die Orchestrierung von Daten, Entscheidungen und Reisen liefert Riyadh Air personalisierte Erfahrungen, die sich in Echtzeit anpassen.
Riyadh Air verwandelt Komplexität in Dynamik und setzt einen neuen Standard für moderne Fluggesellschaften und intelligente Abläufe.
Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten, die KI bietet, gibt es nur wenige Branchen, die sich dringender weiterentwickeln müssen als die Luftfahrt, wo selbst kleinste Ineffizienzen sofortige und kumulative Kosten verursachen.
Dennoch arbeiten viele Fluggesellschaften immer noch an Architekturen, die längst überfällig waren. Veraltete Systeme bleiben ein Haupthindernis für die Modernisierung, behindern Innovationen genau dann, wenn Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit am wichtigsten sind.1
Und zu oft scheitern vielversprechende Reisen unter dieser operativen Reibung. Veraltete Systeme geraten ins Stocken, Warteschlangen werden immer länger und Informationen zerfallen. Die Reisenden spüren jeden Schmerzpunkt, und unweigerlich verliert ihre Reise schon lange vor dem Start an Höhe.
Riyadh Air ist entschlossen, das zu ändern.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM Consulting
In einer Branche, die von Zwängen geprägt ist, bricht Riyadh Air mit Konventionen und bietet eine intelligentere, schnellere und intuitivere Art zu reisen.
Digital nativ. KI-gestützt. In der Cloud geboren. Modular. Offen designt – eine Fluggesellschaft, die als digitales Unternehmen konzipiert wurde.
Technologie ist keine Unterstützungsfunktion. Sie ist das Fundament, das Betriebsmodell und der Motor hinter jedem Workflow und jeder Gastinteraktion.
Von Anfang an hat Riyadh Air Plattformen entwickelt, die skalieren, sich anpassen und mit der Nachfrage weiterentwickeln. Die Architektur beschleunigt Innovationen, ermöglicht nahtlose Interoperabilität und verstärkt Netzwerkeffekte, wenn sich der Wert im Ökosystem verteilt.
Zusammen formen diese Kräfte eine Erfahrung, die sich von Anfang bis Ende verbunden und intuitiv anfühlt.
Riyadh Air hat sein KI-natives Betriebsmodell von Grund auf entwickelt, frei von veralteten Systemen und für die Anforderungen des digitalen Zeitalters konzipiert.
Jede Designentscheidung stellte langjährige Annahmen in Frage, die die Luftfahrtbranche ein Jahrhundert lang geprägt haben.
Die Neugestaltung einer Branche in dieser Größenordnung erfordert Weitblick, Mustererkennung und die Fähigkeit, Ambitionen in eine koordinierte Umsetzung zu übersetzen.
Dafür wandte sich Riyadh Air an IBM.
Die Partnerschaft vereinte die tiefgehende Branchen- und technische Expertise von IBM Consulting®, ein breites Partnerökosystem und die Orchestrierungskraft von IBM watsonx® Orchestrate®.
Als Orchestrator und Integrator hinter Riyadh Airs KI-Vision koordinierte IBM Consulting 59 Workstreams über mehr als 60 Partner – darunter Adobe, Apple, FLYR und Microsoft – und brachte Strategie, IT und Lieferung in einem einzigen Betriebsmodell zusammen.
IBM Institute for Business Value
Die digitale Fluggesellschaft wurde von Anfang an cloudbasiert und KI-nativ entwickelt. Seine operative Grundlage ist watsonx® – die Plattform, die die Funktionsweise von Intelligenz im gesamten Unternehmen verankert.
Modelle, Workflows und Governance verschmelzen, wodurch das Unternehmen im Zuge seiner Weiterentwicklung skalieren kann und gleichzeitig die Erkenntnisse eng mit den Ergebnissen verknüpft bleiben.
Watsonx Orchestrate koordiniert spezialisierte KI-Agenten, die die Bereiche Handel, Betrieb und Service innerhalb der Fluggesellschaft unterstützen.
IBM Consulting ermöglichte diese Orchestrierung durch die Implementierung einer hybriden Cloud-Integrationsplattform, die auf Azure Red Hat OpenShift basiert und von IBM Cloud Pak for Integration betrieben wird.
Mit dieser Grundlage sind mehrere Agenten in der Lage, die Routenplanung zu steuern und gemeinsam komplexe Aufgaben zu erledigen, wodurch Erkenntnisse in operativer Geschwindigkeit in Ergebnisse umgesetzt werden.
Kontextdaten verschieben sich nun kontinuierlich über mehr als 75 Systeme durch über 1.800 Integrationen und bringen alle Bereiche in einen einheitlichen Informationsfluss.
Ergebnisse ist eine Integrationsstruktur, die es Riyadh Air ermöglicht, als ein System zu erfassen, zu entscheiden und zu reagieren und so sowohl das Gästeerlebnis als auch die operative Leistung zu steigern.
Wenn sich Abläufe, Daten und Entscheidungen verschieben, reagiert Riyadh Air mit der Präzision und Intuition erstklassigen Flugpersonals.
Systeme antizipieren, was als Nächstes kommt, Workflows reagieren harmonisch und jede Aktion ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet: eine Erfahrung zu bieten, die für jeden Gast nahtlos, mühelos und ganz persönlich wirkt. Anstatt das Kundenerlebnis als eine Reihe isolierter Transaktionen zu behandeln, ermöglicht Offer & Order der Fluggesellschaft, die Reise des Gastes als einheitlichen Marktplatz bzw. Plattform zu verwalten, auf der jede Auswahl und Anpassung von Anfang bis Ende koordiniert wird.
Flüge, Unterkunft, Bodentransport und Verpflegung verschmelzen zu einem fließenden Erlebnis.
Ein Echtzeit-System, das Angebote im Verlauf der Reise dynamisch erstellt, bepreist und ausliefert. Reisende sind nicht mehr an einen einzigen Kaufzeitpunkt gebunden.
KI-Assistenten übernehmen Routinearbeiten mit integrierter Überwachung, wodurch Ingenieure, Betriebs- und Serviceteams entlastet werden und sich auf Momente konzentrieren können, die Urteilsvermögen und Sorgfalt erfordern.
Ein digitaler Concierge reduziert Reibungsverluste im Arbeitsalltag, indem er die Tools der Mitarbeiter vernetzt und so sicherstellt, dass das Team auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeitet.
Im Contact-Center unterstützen über watsonx Orchestrate koordinierte KI-Agenten die menschlichen Agenten, um Probleme schneller und zuverlässiger zu lösen.
IBM baute die digitale Kundenschicht der Fluggesellschaft – einschließlich der Website, der mobilen App, Service-Tools und Personalisierung – auf einer KI-nativen Architektur.
KI informiert jetzt über Entscheidungen, sobald sie getroffen werden, und verwandelt Erkenntnisse in kontextbezogenes Handeln. Angebote passen sich spontan an. Der Service wird individuell auf jeden Reisenden abgestimmt. Der Betrieb reagiert, wenn sich die Bedingungen ändern.
Erkenntnisse verharren nicht länger ungenutzt in Dashboards. Die KI setzt sie ein und liefert Empfehlungen, Lösungen und personalisierte Interaktionen genau dann, wenn es darauf ankommt.
Diese Intelligenz treibt die Automatisierung voran, löst Probleme, bevor sie auftauchen, und koordiniert Abläufe ohne manuelles Eingreifen.
Mit intelligenter Entscheidungsfindung und Automatisierung zur Verstärkung der Wirkung behält Riyadh Air einen sauberen Kern bei, der durch eine modulare Architektur unterstützt wird – eine, die neue Funktionen absorbiert und für das bereit ist, was als nächstes kommt.
Riyadh Air ist mehr als nur eine neue Fluggesellschaft. Es zeigt, was möglich ist, wenn ein Unternehmen als ein einziges, intelligentes System konzipiert wird, in dem Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Koordination von Anfang an integriert sind.
Komplexität ist nicht mehr etwas, das man managen muss. Es wird zu einem Vorteil orchestriert. Das Unternehmen agiert präzise, reagiert schnell und behält dabei die Kontrolle, während es wächst.
Riyadh Air ist auf dem besten Weg, die erste Fluggesellschaft zu werden, die vollständig auf der Grundlage von Offer & Order operiert, unterstützt durch einen digital nativen Stack, der Innovationen wiederholbar macht.
Inspiriert von den besten Praktiken im E-Commerce definiert dieses Modell die Gestaltung, Personalisierung und Umsetzung von Reisen neu und bringt die Einfachheit und Flexibilität, die Reisende von den weltweit führenden digitalen Plattformen erwarten, in den Full-Service-Luftverkehr.
Adam Boukadida
Chief Financial Officer, Riyadh Air
Mit dem Wachstum der Fluggesellschaft entwickelt sich auch die Plattform weiter. Neue Partner und Funktionen werden integriert, ohne den Kern zu stören.
Die Mitarbeiter werden befähigt, ihre Leidenschaft für das Reisen in die Tat umzusetzen. Reisen entfalten sich mit einer Absicht. Sie sind persönlich, flexibel und durchdacht miteinander verbunden.
So sieht es aus, wenn Intelligenz im Kern eingebettet ist. Wenn Architektur Ambitionen unterstützt. Wenn Technologie den Betrieb nicht nur ermöglicht, sondern ihn kontinuierlich umgestaltet.
Mit einer modernen Architektur, einem expandierenden Ökosystem und integrierter Intelligenz bereitet sich Riyadh Air nicht einfach nur auf die Zukunft der Luftfahrt vor.
Sie definieren es – als Plattform, als Erfahrung und als neuen Standard dafür, was eine Full-Service-Airline sein kann.
1 Der CEO-Leitfaden zur generativen KI. IBM Institute for Business Value. Was Sie wissen und tun müssen, um mit transformativer Technologie zu gewinnen. Zweite Auflage. Januar 2025. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/de-de/report/ceo-generative-ai-book
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.
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