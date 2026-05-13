Die Unternehmenstransformation vollzog sich früher durch eine Reihe kleiner Siege. Die Systeme wurden schrittweise modernisiert, und die Prozesse wurden mit einem Workflow nach dem anderen verbessert. Eine Zeit lang haben diese Patches und Pilotprogramme echte Fortschritte gebracht.



Das Zeitalter KI-nativer Prozesse testet nun, wie schnell Unternehmen über inkrementelle Experimente hinausgehen können.



Traditionelle Strukturen geraten im Zuge des rasanten Wandels an ihre Grenzen, was zu Engpässen führt und das Wachstum bremst. Mit zunehmender Komplexität ist die Innovation von Geschäftsmodellen zur entscheidenden Herausforderung für CEOs geworden.



Die Frage ist nicht mehr, ob KI die Unternehmensabläufe umgestalten wird – sie hat es bereits getan. Die Herausforderung besteht nun darin, schnell genug zu sein, um das volle Potenzial auszuschöpfen.



In den nächsten drei Jahren werden Unternehmen, die die Chance der KI nutzen, Erkenntnisse freischalten, neue Märkte erschließen und Innovationen beschleunigen.



Wenn diese Unternehmen KI im gesamten Unternehmen skalieren, wird sie selbst zum operativen Gefüge, das Workflows, Systeme und Bereiche zu einem nahtlos integrierten, intelligenten Unternehmen verbindet.