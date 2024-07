Die sozialen Medien bieten Erkenntnisse über kulturelle und geografische Grenzen hinweg und verändern die Art und Weise, wie Menschen leben und wie sie sich als Verbraucher verhalten. „Durch den sozialen und elektronischen Handel mit Lebensmitteln herrscht in der Lebensmittel- und Getränkelandschaft eine nie dagewesene Transparenz“, sagt James Sandora, Global Vice President for Digital bei Kerry. „Heute lassen sich die Verbraucher von Lebensmitteln und Getränken auf der ganzen Welt inspirieren und erwarten die gleiche Zugänglichkeit bei den Dingen, die sie kaufen.“ In Verbindung mit dem beispiellosen Zugang zu Gesundheits- und Ernährungsinformationen im Internet stellt dieser Wandel die Kunden von Kerry in der Lebensmittel- und Getränkebranche vor neue Herausforderungen. Verbraucher stellen höhere Ansprüche an ihre Produkte, und diese Anforderungen ändern sich schnell. „Auf höchster Ebene besteht die Herausforderung einfach darin, dass sich die Lebensmittel- und Getränkelandschaft schneller entwickelt und verändert als jemals zuvor“, sagt Sandora. „Unsere Kunden müssen extrem flexibel sein, wenn es darum geht, auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen.“ Anstatt sich ausschließlich auf traditionelle Forschungsmethoden zu verlassen, benötigten die Kunden von Kerry einen besseren Weg, um die Erwartungen der Verbraucher zu messen und mit diesen Schritt zu halten. Mit der Vision eines kognitiven Werkzeugs, das Erkenntnisse über aktuelle Lebensmittel- und Getränketrends liefert, begann das Unternehmen, KI-Plattformen zu erkunden.

Schnellere Verarbeitung Anstatt wie bisher 4 bis 6 Wochen zu benötigen, liefern diese Konzepte innerhalb von 5 Tagen Verkürzte Produktzykluszeit Von der Idee bis zur Vermarktung, Verkürzung des Produktentwicklungsprozesses auf weniger als 2 Monate

Was ich an der Zusammenarbeit mit IBM am meisten schätze, ist der iterative und kollaborative Partnerschaftsstil. James Sandora Global Vice President for Digital Kerry

Leistungsstarke KI zur Identifizierung von Verbrauchermustern Nach der Evaluierung führender KI-Lösungen entschied sich Kerry dafür, sein Insight-Tool mit der IBM Watson®-Technologie zu entwickeln. „Ausschlaggebend waren der Service, den wir vom IBM-Team erhielten, und der Präzedenzfall, den IBM bei der Verarbeitung natürlicher Sprache und der Erkennung von Trends in der Art und Weise, wie Menschen sprechen und schreiben, geschaffen hatte“, sagt Sandora. „Darin hat sich IBM eindeutig unterschieden.“ In Zusammenarbeit mit IBM hat Kerry den Kerry Trendspotter entwickelt, eine Plattform zur Vorhersage globaler Lebensmittel- und Getränketrends. Das Tool nutzt IBM Watson Natural Language Understanding, um Social-Media-Inhalte von globalen Verbrauchern und Einflussnehmern aus der Lebensmittelindustrie zu durchsuchen und sie auf Attribute wie Stimmungs- und Emotionsstärke hin zu analysieren. In Kombination mit den Online-Medien, die von IBM Watson Discovery News bereitgestellt werden, durchlaufen die extrahierten Daten ein maschinelles Lernmodell, das mit IBM Watson Knowledge Studio erstellt wurde und das geistige Eigentum von Kerry Taste & Nutrition einbezieht. Das benutzerdefinierte Modell identifiziert und bewertet aufkommende Muster und prognostiziert Zutaten, Geschmacksrichtungen und Lebensmittel mit der höchsten Trendwahrscheinlichkeit. „Wir haben den 'Kerry IQ' genutzt, um der KI beizubringen, wie sie über Lebensmittel und Getränke denkt und was wir als Makrotrend definieren würden“, sagt Sandora. „Bei Kerry verfügen wir über eine riesige Menge an historischen Daten darüber, wie Verbraucher über die Lebensmittel und Getränke, die sie konsumieren, denken, darüber sprechen und sogar damit interagieren.“ Die gesamte Lösung läuft auf einer leistungsstarken IBM Cloud® Infrastruktur, die IBM Cloud Virtual Servers umfasst und den IBM Cloud Kubernetes Service für Workload-Skalierung und Sicherheitszwecke nutzt. Die Umgebung unterstützt eine CI/CD-Pipeline (Continuous Integration/Continuous Deployment) für schnelle und effiziente Codeänderungen und Aktualisierungen der Trendspotter-Plattform von Kerry.

Ausschlaggebend waren der Service, den wir vom IBM-Team erhielten, und der Präzedenzfall, den IBM bei der Verarbeitung natürlicher Sprache und der Erkennung von Trends im Sprach- und Schreibverhalten der Menschen geschaffen hatte. Hier hat sich IBM deutlich differenziert. James Sandora Global Vice President for Digital Kerry

Produkte, die auf dem Höhepunkt der Nachfrage auf den Markt kommen Gemeinsam haben IBM und Kerry eine hocheffektive KI-Plattform entwickelt, die Lebensmittel- und Getränkemarken dabei hilft, die sich ändernden Verbraucherpräferenzen zu erkennen und erfolgreiche Angebote auf den Markt zu bringen. „Wenn unsere Kunden wissen, welche Produkte die Verbraucher wünschen und mit der Entwicklung frühzeitig beginnen, kommen diese Produkte auf dem Höhepunkt der Verbrauchernachfrage auf den Markt und alle gewinnen“, sagt Sandora. Die Lösung hat sich bereits als entscheidender Faktor für einen Kerry-Kunden erwiesen, der eine neue, unverwechselbare Geschmacksrichtung für eine beliebte Snackmarke suchte. Anstelle der vier bis sechs Wochen, die der Prozess normalerweise dauerte, identifizierte Kerry mit Hilfe von Kerry Trendspotter neue Geschmacksrichtungen und lieferte Produktkonzepte in nur fünf Tagen. Für das gesamte Unterfangen von der Idee bis zur Vermarktung des Produkts benötigte der Kunde weniger als zwei Monate – eine deutliche Beschleunigung gegenüber der vorherigen Zeitspanne von sechs bis neun Monaten. Kerry Trendspotter unterscheidet sich von anderen Angeboten auf dem Markt durch die Kombination der Technologie von Watson und der Branchenexpertise von Kerry. „Technologieunternehmen versuchen, in dieser Landschaft zu konkurrieren“, sagt Sandora. „Aber wir haben fast 50 Jahre Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, um die Trends, die wir sehen, zu bestätigen und ein Produkt zu liefern. Das ist ein großes Unterscheidungsmerkmal, wenn es darum geht, wie unsere Kunden den Mehrwert sehen.“ Aufgrund der weltweiten Kundennachfrage nach Kerry Trendspotter arbeitet Kerry mit IBM zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeherstellern weltweit übersetzte Ergebnisse in mehreren Sprachen zu liefern. Das Unternehmen dankt IBM für seine innovativen und unterstützenden kontinuierlichen Bemühungen. „Was ich an der Zusammenarbeit mit IBM am meisten schätze, ist der iterative und kollaborative Ansatz der Partnerschaft", sagt Sandora. "Das Team, mit dem wir zusammengearbeitet haben, war fantastisch darin, Ideen laufend zu verbessern, sodass wir die Erwartungen, die wir bei der Vorhersage zukünftiger Trends hatten, wirklich erfüllen konnten.“