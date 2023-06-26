Die sechs strategischen Anwendungsfälle für AIOps

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz für den IT-Betrieb bietet zahlreiche Nutzen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in den IT-Betrieb können Sie die beträchtliche Leistungsfähigkeit von Modellen für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Big Data und maschinelles Lernen (ML) nutzen, um betriebliche Abläufe zu automatisieren und zu rationalisieren und die Ereigniskorrelation und Ursachenbestimmung zu überwachen.
Für die IT-Experten von heute istAIOps auch einer der schnellsten Möglichkeiten, einen greifbaren ROI aus Investitionen in die digitale Transformation zu erzielen. Die Prozessautomatisierung konzentriert sich oft auf Bemühungen, die Ausgaben zu optimieren, eine höhere betriebliche Effizienz zu erreichen und neue und innovative Technologien zu integrieren, was sich oft in einer verbesserten Customer Experience niederschlägt.
Aber wo soll man anfangen? In diesem Blogbeitrag betrachten wir nicht nur die Grundlagen wie Ursachenanalyse und Anomalieerkennung, sondern untersuchen auch sechs strategische Anwendungsfälle für AIOps. Außerdem haben wir praktische nächste Schritte für Ihre AIOps-Journey.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Heute haben Sie scheinbar endlose Möglichkeiten, wo Ihre IT-Systeme und Anwendungen gespeichert werden – in der Cloud, On-Prem und sogar am Edge. Der Reiz dieser Hybrid Cloud-Strategie besteht darin, dass Sie alle Ressourcen haben, die Sie zur Gewährleistung der Anwendung benötigen. Aber ständige Verfügbarkeit ist kostspielig, und zu viele Unternehmen stellen zu viele Ressourcen bereit, um Leistungsrisiken zu mindern (und geben dabei zu viel aus).
Um diesem Abfall entgegenzuwirken, sollten Sie die Implementierung von FinOps (Finanzen + DevOps) in Betracht ziehen. Diese Praxis des Cloud-Finanzmanagements bietet funktionsübergreifenden Teams – wie Entwicklung, Finanzen und Produkt – die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und die Verantwortung für die Cloud-Nutzung zu übernehmen. AIOps hilft Ihnen dabei, diesen Ansatz umzusetzen, indem es datengestützte Entscheidungen zu Cloud-Ausgaben nutzt, um Kosten und Leistung sicher in Einklang zu bringen. Durch den Einsatz von Software – nicht durch Menschen – können Sie geeignete Maßnahmen ergreifen und Anwendungen die benötigten Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn sie diese benötigen. Außerdem bauen Sie eine zuverlässige Automatisierung für Ihre IT-Teams auf, da jede Aktion durch Daten unterstützt wird. Das Ergebnis: geringere Kosten, weniger Alarmermüdung, weniger Verschwendung und dokumentierter ROI für Ihre Automatisierungsmaßnahmen.
Nächste Schritte:
Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value stuften CEOs Nachhaltigkeit als die größte Herausforderung ein – noch vor Vorschriften, Cyberrisiken und Technologie-Infrastruktur. Es gibt viele Wege, diese Herausforderung anzugehen, aber die erfolgreicheren CEOs nutzen ihre Nachhaltigkeitsinvestitionen, um Abläufe zu optimieren und die digitale Transformation voranzutreiben – ein Win-Win-Szenario, das Nachhaltigkeitsleistung mit besseren finanziellen Ergebnissen verbindet.
Um Ihre eigenen Nachhaltigkeits-Herausforderungen zu meistern, beginnen Sie mit der Optimierung Ihres Rechenzentrums: Rechenzentren weltweit verursachen 1–1,5% des globalen Stromverbrauchs. Sie können unmittelbar etwas bewirken, indem Sie datengestützte Entscheidungen über die Zuweisung von Anwendungsressourcen treffen. Wenn Anwendungen nur das verbrauchen, was sie für ihre Leistung benötigen, können Sie die Auslastung steigern, Energiekosten und CO2-Emissionen senken sowie einen kontinuierlich effizienten Betrieb erreichen.
Nächste Schritte:
Die Continuous Integration/Continuous Delivery Pipeline – allgemein als CI/CD pipeline bezeichnet – ist ein flexibler DevOps-Workflow, der sich auf einen häufigen und zuverlässigen Softwarebereitstellungsprozess konzentriert. Es ermöglicht DevOps-Teams, Code zu schreiben, ihn zu integrieren, Tests durchzuführen, Releases bereitzustellen und Änderungen an der Software gemeinsam und in Echtzeit zu implementieren. Ein wesentliches Merkmal der CI/CD-Pipeline ist der Einsatz von Automatisierung zur Sicherstellung der Codequalität.
Während Sie über Möglichkeiten nachdenken, Ihre IT-Systeme zu verbessern, ist der Einsatz von Observability zur Erstellung einer leistungsstarken CI/CD-Pipeline ein hervorragender Anwendungsfall für AIOps. Observability, die durch KI und Automatisierung ermöglicht wird, ersetzt ältere, manuell aufwändigere Überwachungstools zur Leistungsüberwachung. Erfahren Sie, wie Sie mit Full-Stack-Visualisierung Ihre Umgebung besser verstehen und Innovationen beschleunigen können. Außerdem können Sie die Leistung und Integrität von Anwendungen in der Produktion automatisch erkennen, überwachen und validieren, einschließlich Ihrer Cloud, virtueller Maschinen, Container, Microservices, gemeinsam genutzter, mandantenfähiger Infrastrukturen und Speicher – allesamt mit Berichten zu Metriken wie Nutzung, Verfügbarkeit und Antwortzeiten.
Nächste Schritte:
Für viele Unternehmen sind ihre Anwendungen ihr Geschäft. Die Sicherstellung, dass diese Anwendungen eine einheitliche und konstante Leistung bringen – ohne Überkapazitäten und zu hohe Ausgaben – ist ein entscheidender Anwendungsfall für AIOps.
Wie sowohl FinOps als auch eine nachhaltigere IT greift dieser Anwendungsfall die Idee auf, dass Automatisierung der Schlüssel zur Optimierung der Cloud-Kosten ist. Denn IT-Teams, egal wie qualifiziert sie sind, haben einfach nicht die Kapazität, ständig die genauen Rechen-, Speicher- und Datenbankkonfigurationen zu ermitteln, die erforderlich sind, um die erforderliche Leistung zu den niedrigsten Kosten bereitzustellen. KI-Software kann erkennen, wann und wie Ressourcen genutzt werden, und den tatsächlichen Bedarf in Echtzeit anpassen. Wie bei vielen AIOps-Anwendungsfällen können Sie mit kleinen Schritten beginnen und unterbrechungsfreie, reversible Maßnahmen ergreifen, die sofort Kosten senken, die Leistung verbessern und Vertrauen aufbauen.
Nächste Schritte:
Unternehmen sind ständig bestrebt, die Ausfallsicherheit von IT-Systemen zu erhöhen, um die mit Systemausfällen, Betriebsunterbrechungen und Ausfallzeiten verbundenen Risiken zu mindern. Durch die Anwendung dieses AIOps Anwendungsfalls können Sie die End-to-End-IT-Resilienz stärken und die ununterbrochene Serviceverfügbarkeit sicherstellen.
Durch den Einsatz von Echtzeit-Funktionen zur Ursachenanalyse, die auf KI und intelligenter Automatisierung basieren, können ITOps-Teams mit AIOps die Ursachen von Vorfällen schnell ermitteln und sofort Maßnahmen ergreifen, um sowohl die mittlere Erkennungszeit (MTTD) als auch die mittlere Lösungszeit (MTTR) von Vorfällen zu verkürzen. AIOps-Plattformlösungen konsolidieren außerdem Daten aus verschiedenen Quellen und korrelieren Ereignisse zu Vorfällen. So erhalten Sie dank dynamischer Infrastrukturvisualisierung, integrierter KI-Funktionen und vorgeschlagener Abhilfemaßnahmen einen klaren Überblick über die gesamte IT-Umgebung.
Mit Hilfe von vorausschauendem IT-Management können Ihre IT-Teams KI und Algorithmen für maschinelles Lernen nutzen, um den IT- und Netzwerkbetrieb zu automatisieren und Vorfälle schnell und effizient zu lösen – und proaktiv Probleme zu verhindern, bevor sie auftreten, die Benutzererfahrung zu verbessern, Kosten zu senken und den Geschäftserfolg zu fördern.
Nächste Schritte:
Wir alle kennen das – gerade wenn man ein Business-Tool beherrscht, kommt ein anderes. Tatsächlich geben 53 % der Unternehmen an, dass ihre IT-Teams noch mehr Zeit für die Verwaltung von Technologien und Infrastruktur aufwenden müssen. Diese Vielzahl von IT-Tools – also eine Vielzahl von Tools und Anwendungen in der gesamten IT-Umgebung – führt zu Komplexität, Ineffizienz und erhöhtem Verwaltungsaufwand.
Der Anwendungsfall für AIOps-Tools sorgt für einen flexibleren und optimierten Incident-Management-Prozess und eine bessere Mitarbeitererfahrung. Eine AIOps-Plattform bietet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihren IT-Betrieb und ermöglicht die Konsolidierung verschiedener IT-Tools in einer zentralen Lösung – eine zentrale Oberfläche für die Überwachung und Verwaltung. Mithilfe von KI und Automatisierung aggregiert, korreliert und analysiert eine AIOps-Plattform riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen. Sie kann auch Benachrichtigungen, Alarme und Sanierung auslösen und die Brandschutzübung von disziplinübergreifenden Notfallbesprechungen überflüssig machen.
Nächste Schritte:
Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Abläufe durch Automatisierung zu integrieren, sind Sie nicht allein. 97 % Ihrer IT-Kollegen glauben, dass KI – wenn sie auf den IT-Betrieb angewendet wird – die Art von umsetzbaren Erkenntnissen liefert, die sie benötigen, um den IT-Betrieb insgesamt zu automatisieren und zu verbessern.
Und obwohl die Implementierung aller sechs Anwendungsfälle vielleicht der Traum ist, ist es wichtig zu beachten, dass die Anwendung auch nur eines davon die digitale Transformation vorantreiben kann. Sie werden in der Lage sein, Probleme schneller und effizienter zu finden und zu beheben, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern und eine bessere Customer Experience zu liefern.
Entdecken Sie die IBM AIOps-Lösungen und erfahren Sie, wie KI und IT die datengesteuerten Erkenntnisse liefern, die IT-Führungskräfte benötigen, um die Leistung ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.
Erfahren Sie, wie CEOs generative KI nutzen können, um die IT zu automatisieren und Geschäftsleistungen zu verbessern.
Durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen können Teams eine kosteneffektive Anwendungsleistung dynamisch und kontinuierlich gewährleisten.
Lesen Sie, wie Sie Ihre IT-Teams neu positionieren und KI- und IT-Automatisierung in Ihr Unternehmen integrieren können, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Skalieren Sie Ihre vorhandene IT-Infrastruktur automatisch, um eine höhere Leistung zu geringeren Kosten zu erzielen.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.
Gehen Sie über einfache Aufgabenautomatisierungen hinaus und bewältigen Sie anspruchsvolle, kundenorientierte und umsatzfördernde Prozesse mit integrierter Akzeptanz und Skalierung.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb Erkenntnisse liefert, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.