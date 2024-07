Die IBM-Reihe „Rethink & Automate“ lädt Führungskräfte dazu ein, gängige Geschäftsabläufe und IT-Prozesse anhand eines Greenfield-Ansatzes neu zu gestalten und die Automatisierung zu fördern. Der typische DevOps-Prozess ist ein zyklischer Ablauf mit acht Schritten: Planung, Codierung, Erstellung und Testen, gefolgt von Freigabe, Bereitstellung, Betrieb und Überwachung. Wenn sich einer der acht Schritte verlangsamt, verlangsamt sich die gesamte Pipeline.

„Außerhalb der digitalen Welt ist die Verbesserung der Geschwindigkeit für große, etablierte Unternehmen möglicherweise noch wichtiger“, schreibt Hans A.T. Dekkers von IBM in „The speed of smarter architecture“, einem vom IBM Institute for Business Value veröffentlichten Beitrag. „Die durchschnittliche Lebensdauer der Unternehmen im S&P 500 ist von 60 Jahren (in den 1960er Jahren) auf weniger als 20 Jahre (heute) gesunken, mit einem sich beschleunigenden Trend zu noch höherer Fluktuation. Das zeigt uns, welche Auswirkungen Geschwindigkeit bzw. deren Fehlen hat.“