Vorfallmanagement ist die Art und Weise, wie Unternehmen Vorfälle, die normale Geschäftsprozesse stören könnten, identifizieren, verfolgen und beheben. Es handelt sich oft um einen reaktiven Prozess, bei dem ein Vorfall auftritt und das Unternehmen so schnell wie möglich eine Reaktion auf einen Vorfall bereitstellt.

Ein Anstieg von Organisationen, die eine digitale Transformation und andere technologiegetriebene Abläufe verfolgen, macht das Incident-Management noch wichtiger, da man bei der Bereitstellung von Lösungen für Kunden auf Technologie angewiesen ist.

Die IT-Services von Unternehmen bestehen zunehmend aus einem komplexen System von Anwendungen, Software, Hardware und anderen Technologien, die alle voneinander abhängig sein können. Einzelne Prozesse können zusammenbrechen, den Service für die Kunden stören, das Unternehmen Geld kosten und Reputationsprobleme verursachen. Unternehmen haben Advanced Development Operations (DevOps)-Verfahren eingeführt, um Vorfälle zu minimieren, aber sie benötigen einen Lösungsprozess für den Fall, dass sie auftreten.

Jeden Tag erleben Unternehmen kleinere und größere Vorfälle, die alle das Potenzial haben, den normalen Geschäftsbetrieb zu stören, und müssen damit umgehen. Unternehmen müssen verschiedene Arten von Vorfällen im Auge behalten, darunter ungeplante Unterbrechungen wie Systemausfälle, Netzwerkkonfigurationsprobleme, Fehler, Sicherheitsvorfälle, Datenverluste und vieles mehr.

Da die Technologie-Stacks immer komplexer werden, ist es noch wichtiger, den Vorfallmanagementprozess strategisch zu verwalten. So kann sichergestellt werden, dass jeder im Unternehmen weiß, was zu tun ist, wenn ein Vorfall auftritt.

Incident-Management-Systeme haben sich aus gestützten Tools entwickelt, bei denen Mitarbeiter von ihnen beobachtete Vorfälle (die Stunden nach dem Auftreten eintreten können) aufzeichnen. Zu einer robusten, ständig verfügbaren Praxis mit Automatisierung und Self-Service-Incident-Management-Software, die es jedem im Unternehmen ermöglichen, einen Vorfall an den Service Desk zu melden.

Es ist wichtig, Vorfälle sofort zu beheben und zu verhindern, dass sie sich wiederholen. Auf diese Weise können Unternehmen ihr Service Level Agreement (SLA) einhalten, das eine bestimmte Betriebszeit oder den Zugang zu Services garantieren kann. Die Nichteinhaltung eines SLA kann ein rechtliches Risiko oder Reputationsrisiko für Ihr Unternehmen darstellen.

Der Vorfallmanager ist der wichtigste Stakeholder des Vorfallmanagementprozesses. Ein Vorfallmanager ist für die Verwaltung der Reaktion auf einen Vorfall und die Kommunikation des Fortschritts an wichtige Stakeholder verantwortlich. Es handelt sich um eine komplexe Aufgabe im Bereich der IT-Services, bei der der Mitarbeiter unter stressigen Bedingungen arbeiten und gleichzeitig mit Stakeholdern mit unterschiedlichen Rollen und Prioritäten im Unternehmen kommunizieren muss.