Was ist Green Computing?

Green Computing hat das Potenzial, die Auswirkungen der Computertechnik auf die Umwelt zu verringern. Die IKT-Branche hat jedoch die Möglichkeit, noch viel mehr zu tun, indem sie die Technologie zum Nutzen der Umwelt einsetzt, und zwar durch Programme und Systeme, die den Stromverbrauch senken, das Wassermanagement verbessern und die Virtualisierung als Möglichkeit zur Energieeinsparung nutzen.

Wo auch immer Sie sich auf dem Weg zu Green IT und Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen befinden – ein erster praktischer Schritt, der sich spürbar und unmittelbar auf den Energieverbrauch auswirken kann, besteht in der Sicherstellung, dass Ihre Anwendungen nur die tatsächlich benötigten Ressourcen verbrauchen und nicht mehr. Dadurch wird die Verschwendung (Kosten und CO2-Fußabdruck) in Rechenzentren und in der Public Cloud erheblich reduziert.

Um dieses Ziel zu erreichen, kann eine Lösung wie IBM® Turbonomic Application Resource Management Sie dabei unterstützen, die Ressourcennutzung von Anwendungen kontinuierlich zu analysieren, um sicherzustellen, dass die Anwendungen das bekommen, was sie brauchen, um zu funktionieren, und gleichzeitig die Unternehmensrichtlinien einhalten. Mit einem vollständigen Verständnis des Anwendungs- und Infrastruktur-Stacks können Sie Aktionen automatisieren und eine Überlastung der Ressourcen in einer hybriden Cloud-Umgebung verhindern und gleichzeitig umfassendere Investitionen in die Nachhaltigkeit anstoßen.

IBM engagiert sich für Green IT im gesamten Ökosystem des Unternehmens, einschließlich dem umweltfreundlichen Design, Betrieb und Einsatz seiner Technologie. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen für nachhaltige Produkte, Energienutzung und Umweltexzellenz erhalten. Die erste Unternehmensrichtlinie von IBM zu Umweltfragen wurde 1971 herausgegeben, und der Schutz der Umwelt ist nach wie vor ein zentrales Thema in der weltweiten Geschäftstätigkeit.