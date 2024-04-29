MTTR vs. MTBF: Was ist der Unterschied?

Unternehmen sind täglich auf verschiedene Systeme und Equipment angewiesen, um ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Doch alle Systeme benötigen zwangsläufig Wartung. Es könnte sich auch um immaterielle Software handeln, wie beispielsweise ein IT-Servicenetzwerk, das so viele Fehler angesammelt hat, dass eine wichtige Funktion nicht mehr funktioniert und die Entwickler hektisch nach einer Lösung suchen müssen. Oder es könnte ein Equipment sein, wie eine Eismaschine in einem Fastfood-Restaurant mit einem kaputten O-Ring.
Irgendwann geht alles kaputt, von standortübergreifenden IT-Systemen bis hin zu einzelnen Glühbirnen. Ungeplante Ausfallzeiten können katastrophale Folgen haben, und es liegt an den Ingenieuren und Technikern der Anlagenwartung, vorausschauend zu planen, damit bei einem Ausfall schnell Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. Das Ziel ist es, die Ausfallzeit zu minimieren und die Kosten durch Produktivitätsverlust, Umsatzverlust oder Kundenunzufriedenheit zu senken.
Ausfallzeit kann auf vielfältige Weise minimiert werden. So können Unternehmen beispielsweise die Zeit für die Reparatur eines Equipments verkürzen, indem sie den Technikern vor Ort genügend Ersatzteile zur Verfügung stellen. Oder sie können Reparaturprozesse beobachten, um schnellere Wege zur Durchführung von Reparaturen oder schnellere Wege zur Benachrichtigung der Techniker zu finden. Darüber hinaus können sie in leistungsfähigere Werkzeuge mit längerer Lebensdauer investieren, um die Anzahl der erforderlichen Reparaturen zu reduzieren.
Um aber zu verstehen, wie sich die Zuverlässigkeit von Systemen und Komponenten verbessern lässt, müssen wir zunächst in der Lage sein, ihre Zuverlässigkeit zu messen. Die mittlere Reparaturzeit (MTTR)– auch bekannt als mittlere Wiederherstellungszeit – und die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) sind zwei Ausfallkennzahlen, die häufig verwendet werden, um die Zuverlässigkeit von Systemen oder Produkten im Bereich der Wartung von Einrichtungen zu messen. Diese Akronyme sind zwar verwandt, haben aber unterschiedliche Bedeutungen und werden zur Beantwortung unterschiedlicher Fragen verwendet.
Zuerst schauen wir uns MTBF an.
MTBF ist ein wichtiger Leistungsindikator (KPI), der die durchschnittliche Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausfällen eines Systems oder Produkts darstellt. MTBF ist ein Maß für Zuverlässigkeit und wird häufig im Zusammenhang mit Garantien, Wartung und Produktentwicklung verwendet. Beachten Sie, dass MTBF, das sich auf reparierbare Assets bezieht, nicht mit dem eng verwandten Begriff Mean Time to Failure (MTTF) verwechselt werden darf, der sich auf Assets bezieht, die nicht reparierbar sind und ersetzt statt repariert werden müssen.
Die MTBF-Berechnung verwendet diese Formel:
MTBF = Gesamtbetriebszeit / Anzahl der Ausfälle in einem bestimmten Zeitraum
Wenn ein Produkt beispielsweise 1.000 Stunden lang benutzt wird und in dieser Zeit 3 Mal ausfällt, beträgt die MTBF: 1000 Stunden/3 Ausfälle = 333,3 Stunden
Das bedeutet, dass das Produkt im Durchschnitt nach 333,3 Stunden Nutzung versagt.
Die MTBF ist nützlich, um die erwartete Lebensdauer eines Produkts zu bestimmen, und kann Herstellern bei der Planung von Wartung oder Austausch helfen. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, wie viel Zeit die Reparatur eines Produkts nach einem Ausfall in Anspruch nimmt, was bei einigen Anwendungen ein wichtiger Aspekt sein kann.
Hier kommt MTTR ins Spiel.
MTTR ist die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um ein System oder Produkt nach einem Ausfall zu reparieren. Die MTTR wird verwendet, um die Zuverlässigkeit eines Systems oder Produkts aus der Sicht der Reparatur zu messen. MTTR umfasst typischerweise die Zeit, die benötigt wird, um Wartungsteams zu benachrichtigen, Equipment abkühlen zu lassen, das Problem zu beheben, relevante Equipment oder Systeme wieder zusammenzusetzen und zu testen, bevor die Produktion wieder aufgenommen wird.
Ziel der MTTR ist es, die Ausfallzeit verursacht durch Ausfälle zu minimieren und die mit Reparaturen verbundenen Kosten zu reduzieren.
So wird die MTTR berechnet:
MTTR = Gesamte Ausfallzeit / Gesamtzahl der Ausfälle in einer bestimmten Zeit
Wenn zum Beispiel im letzten Jahr ein System 5 Mal ausfällt, was zu insgesamt 10 Stunden Ausfallzeit (einschließlich Reparaturzeit) führt, wäre das MTTR: 10 Stunden/5 Reparaturen = 2 Stunden
Das bedeutet, dass es im Durchschnitt zwei Stunden dauert, das System nach einem Ausfall zu reparieren.
MTTR ist nützlich, um die Effizienz von Wartung und kann helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen vorgenommen werden können.
Mean Time Between Failures (MTBF) und Mean Time to Repair (MTTR) beantworten unterschiedliche Fragen und haben unterschiedliche Anwendungen. MTBF und MTTR gehören zu einer Familie von KPIs, zu denen unter anderem die mittlere Reaktionszeit, die mittlere Zeit zum Erkennen (MTTD) und die mittlere Bestätigungszeit (MTTA) zählen.
Die MTBF ist ein Maß dafür, wie lange ein System oder Produkt voraussichtlich in Betrieb ist, bevor es ausfällt, und wird zur Planung von Wartung oder Austausch verwendet. MTTR ist ein Maß dafür, wie lange es dauert, ein System oder Produkt nach einem Ausfall zu reparieren, und wird verwendet, um die Ausfallzeit zu minimieren und Reparaturkosten zu reduzieren.
Bei MTBF wird die Zeit, die für die Reparatur eines Produkts nach einem Ausfall benötigt wird, nicht berücksichtigt, während MTTR die Gesamtzeit zwischen Ausfällen nicht berücksichtigt.
In vielen Anwendungsfällen können beide Metriken zusammen verwendet werden, um ein vollständigeres Bild von der Gesamtwartbarkeit eines Systems oder Produkts zu erhalten. In einem Produktionsbetrieb kann MTBF beispielsweise dazu verwendet werden, die erwartete Lebensdauer einer Maschine zu bestimmen und den Austausch zu planen, während MTTR dazu verwendet werden kann, die Wartung für diese Maschine zu optimieren und die Betriebszeit zu maximieren.
Im Kontext der Softwareentwicklung kann MTBF verwendet werden, um die Stabilität eines Systems zu messen und Updates oder Fixes zu planen, während MTTR verwendet werden kann, um den Entwicklungsprozess zu optimieren und die Zeit für die Behebung von Problemen zu verkürzen.
Die Verbesserung von MTBF und MTTR zur Reduzierung von Ausfallzeit kann ein komplexer Prozess sein, der die Identifizierung und Behebung der Ursachen von Systemausfällen, die Optimierung der Wartung und die Implementierung von Verbesserungen in den Konstruktions- und Fertigungsprozessen beinhaltet.
Heutzutage nutzen große Unternehmen computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS), um ihre Wartungsprozesse zu verwalten. Ein CMMS bietet in der Regel Funktionen wie Work Order Management, Planung vorbeugender Wartung, Bestandsverwaltung, Asset Management und Berichterstellung.
IBM Maximo ist Enterprise Asset Management Software, die umfassende CMMS Funktionen umfasst. Maximo ist eine einzige, integrierte Cloud-Plattform, die künstliche Intelligenz (KI), IoT und Analyse nutzt, um die Leistung zu optimieren, den Lebenszyklus von Assets zu verlängern und die Kosten von Ausfällen zu senken. Ein verwandtes Tool, IBM Instana Observability, bietet Full-Stack-Observability mit dem Ziel, Anwendern dabei zu helfen, die Vorbeugung von Vorfällen zu optimieren und zu demokratisieren.
Beide Produkte verschaffen Ihnen die Transparenz in Ihre Assets und Abläufe, die Sie benötigen, um intelligenter, datengesteuert Entscheidungen zu treffen, was letztlich zu weniger Pannen und weniger Ausfallzeit führt.
