MTTR vs. MTBF: Was ist der Unterschied?

Unternehmen sind täglich auf verschiedene Systeme und Equipment angewiesen, um ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Doch alle Systeme benötigen zwangsläufig Wartung. Es könnte sich auch um immaterielle Software handeln, wie beispielsweise ein IT-Servicenetzwerk, das so viele Fehler angesammelt hat, dass eine wichtige Funktion nicht mehr funktioniert und die Entwickler hektisch nach einer Lösung suchen müssen. Oder es könnte ein Equipment sein, wie eine Eismaschine in einem Fastfood-Restaurant mit einem kaputten O-Ring.

Irgendwann geht alles kaputt, von standortübergreifenden IT-Systemen bis hin zu einzelnen Glühbirnen. Ungeplante Ausfallzeiten können katastrophale Folgen haben, und es liegt an den Ingenieuren und Technikern der Anlagenwartung, vorausschauend zu planen, damit bei einem Ausfall schnell Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. Das Ziel ist es, die Ausfallzeit zu minimieren und die Kosten durch Produktivitätsverlust, Umsatzverlust oder Kundenunzufriedenheit zu senken.

Ausfallzeit kann auf vielfältige Weise minimiert werden. So können Unternehmen beispielsweise die Zeit für die Reparatur eines Equipments verkürzen, indem sie den Technikern vor Ort genügend Ersatzteile zur Verfügung stellen. Oder sie können Reparaturprozesse beobachten, um schnellere Wege zur Durchführung von Reparaturen oder schnellere Wege zur Benachrichtigung der Techniker zu finden. Darüber hinaus können sie in leistungsfähigere Werkzeuge mit längerer Lebensdauer investieren, um die Anzahl der erforderlichen Reparaturen zu reduzieren.

Um aber zu verstehen, wie sich die Zuverlässigkeit von Systemen und Komponenten verbessern lässt, müssen wir zunächst in der Lage sein, ihre Zuverlässigkeit zu messen. Die mittlere Reparaturzeit (MTTR)– auch bekannt als mittlere Wiederherstellungszeit – und die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) sind zwei Ausfallkennzahlen, die häufig verwendet werden, um die Zuverlässigkeit von Systemen oder Produkten im Bereich der Wartung von Einrichtungen zu messen. Diese Akronyme sind zwar verwandt, haben aber unterschiedliche Bedeutungen und werden zur Beantwortung unterschiedlicher Fragen verwendet.

Zuerst schauen wir uns MTBF an.