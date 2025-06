Was ist die Wartung von Einrichtungen?

Mitarbeiter, die für die Wartung von Einrichtungen arbeiten, müssen häufig geschult und weitergebildet werden, um in Bezug auf die neuesten Best Practices, Technologien, Anmeldedaten und Vorschriften der Branche auf dem Laufenden zu bleiben. So können sich Wartungsmitarbeiter beispielsweise durch den Erwerb von Zertifizierungen der IFMA (International Facility Management Association) weiterbilden.