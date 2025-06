Was ist Green Building?

Ein nachhaltiger Standort kann Gebäude umfassen, die sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln befinden und über Einrichtungen verfügen, die den Bedarf der Bewohner verringern, Auto zu fahren, und so die transportbedingten CO2-Emissionen begrenzen. Wenn ein Gebäude in einem Gebiet mit bestehender Infrastruktur wie Wasser- und Versorgungsleitungen errichtet wird, kann dies den Bedarf an neuer Infrastruktur verringern und so die Auswirkungen auf die natürliche Umwelt weiter abschwächen.