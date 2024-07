Was ist Klimawandel?

Der Klimawandel verursacht oder verschlimmert jedes Jahr extreme Wetterereignisse und Veränderungen der Ökosysteme, wodurch unzählige Menschen gefährdet werden. Die saisonalen Monsunregen in Indien zum Beispiel haben in den letzten Jahren an Intensität zugenommen - was Wissenschaftler auf die Erderwärmung zurückführen - und zu Hunderten von Todesfällen durch Sturzfluten und Erdrutsche geführt. In Afrika könnte eine „neue Normalität“ wiederkehrender Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürmen aufgrund des Klimawandels die Nahrungsmittelunsicherheit in ohnehin schon gefährdeten Gebieten noch verstärken, so eine Studie des Internationalen Währungsfonds.6 Insgesamt könnten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr etwa 250.000 Menschen zusätzlich an den Folgen des Klimawandels sterben, zum Beispiel aufgrund von Krankheiten oder Hitzebelastung.

Die Auswirkungen des Klimawandels gefährden auch Existenzen. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels – durch schmelzende Eisschichten und Gletscher – bedrohen beispielsweise zunehmende Überschwemmungen und Stranderosion den Küstentourismus. Die Erwärmung der Ozean und die Versauerung der Meere schaden den Fischbeständen und der Fischerei. Untersuchungen des IPCC prognostizieren, dass die anhaltende Erderwärmung zu einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion in Regionen auf der ganzen Welt führen wird.