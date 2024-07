Was ist erneuerbare Energie?

In den späten 1700er Jahren läutete die industrielle Revolution ein Zeitalter des technologischen Durchbruchs ein, zu dem auch die Nutzung neuer Energiequellen, vor allem fossiler Brennstoffe, gehörte. Fossile Brennstoffe (Erdöl, Kohle und Erdgas) entstehen aus dem Abbau organischer Materialien und deren Einsatz als Brennstoff. Im Zuge der technologischen Entwicklung wurden fossile Brennstoffe leichter verfügbar und weniger teuer in der Herstellung, was wiederum zu einer höheren Nutzung führte. Heute liefern sie etwa 80 % der weltweiten Energie.1

Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe werden jedoch Treibhausgase (THG) wie Kohlendioxid (C02), Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N20) in die Atmosphäre abgegeben. Wenn sich Treibhausgase in der Atmosphäre ansammeln, blockieren sie ein Abgeben der einfallenden Sonneneinstrahlung in den Weltraum und erwärmen so die Erdoberfläche. Infolgedessen sind fossile Brennstoffe die Hauptursache für die heutige Klimakrise und ihre wichtigste Folge, die globale Erwärmung. Die globale Erwärmung kann schädliche, langfristige Veränderungen des Klimas und der Wettermuster auf der Erde verursachen, die zu stärkeren Stürmen, heißeren, trockeneren Sommern und Veränderungen der natürlichen Ökosysteme führen.

Im Gegensatz dazu verursachen erneuerbare Energiequellen fast keine Treibhausgasemissionen, sind leichter zugänglich und zuverlässiger. Aus diesen Gründen ist es dringend notwendig, auf die Nutzung erneuerbarer Energien und alternativer Energietechnologien wie Wind und Sonne umzusteigen. Nach Angaben der US Energy Information Administration wurden im Jahr 2021 bereits 29 % des weltweiten Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt.2

Viele Organisationen nutzen die Kohlenstoffbilanzierung, d. h. die Messung und Verfolgung der Menge an direkten und indirekten THG-Emissionen, die während des normalen Betriebs ausgestoßen werden, um die Energiewende voranzutreiben und das Ziel einer Netto-Null-Emission zu erreichen. Die Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen mit geringen oder gar keinen Kohlenstoffemissionen kann Organisationen bei der Erreichung dieser Ziele helfen, indem sie die THG-Emissionen und die Umweltbelastung reduziert.