Was ist Elektrifizierung?

Im 19. Jahrhundert gab es bedeutende wissenschaftliche Entwicklungen im Bereich der Elektrizität, wie die Entdeckung des Elektromagnetismus, die Erfindung von elektrischen Generatoren und die Erfindung von Elektromotoren. Diese trugen dazu bei, dass Elektrizität zu einer Energiequelle wurde, die tragfähig genug war, um andere Energiequellen wie Kohle, Erdgas und Erdöl zu ersetzen.

Der Bau von Stromkraftwerken ebnete den Weg für die weit verbreitete Nutzung von Strom. Der amerikanische Erfinder Thomas Edison eröffnete 1882 das erste zentrale Kraftwerk in New York City. Zu den ersten Beispielen für die Elektrifizierung gehören die Ersetzung gasbetriebener Straßenlaternen durch elektrische Modelle in Großstädten und die Umstellung von Dampfmaschinen auf Elektromotoren in industriellen Prozessen