Was ist Windkraft?

Moderne Windkraftanlagen haben propellerartige Blätter (oder Rotorblätter), die einen Rotor drehen, wenn sie von der Kraft des Windes angetrieben werden. Der Rotor bringt einen Generator in Gang, der sich in einem boxähnlichen Behälter im Herzen der Turbine, der so genannten Gondel, befindet. Durch das Drehen des Rotors entsteht sauberer Strom, der in das Stromnetz eingespeist werden oder einzelne Haushalte mit Strom versorgen kann. Dieser Prozess kann auch so beschrieben werden, dass kinetische Energie in Rotationsenergie und dann in elektrische Energie umgewandelt wird.

Am häufigsten kommen Windkraftanlagen mit horizontaler Achse (HAWTs) vor, die einem Ventilator mit drei Flügeln ähneln. Es gibt aber auch Windkraftanlagen mit vertikaler Achse (VAWTs), deren Flügel sich wie die Messer in einem Mixer drehen.

Wie viel elektrische Energie aus dem Wind erzeugt wird, hängt von der Größe der Anlage und der Rotorblattlänge ab. Windkraftanlagen können eine Höhe von mehr als 215 Metern und die Rotorblätter einen Umfang von über 160 Metern erreichen. Diese riesigen Turbinen erzeugen bis zu 9,5 Megawatt Strom. Die meisten Windkraftanlagen sind jedoch etwa 80 Meter hoch und die Rotorblätter haben eine Länge von 40 Metern. Sie erzeugen bis zu 1,8 Megawatt Strom5.