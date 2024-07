Eine Kohlenstoffkompensation ist die Vermeidung, Zerstörung, Reduzierung oder Bindung einer Tonne an CO 2 -Emissionen an einem Ort, um eine Tonne Emissionen an einem anderen Ort auszugleichen. Kohlenstoffkompensationen sind in der Regel direkte Emissionsreduzierungen oder die Bindung von Kohlenstoff durch Kompensationsinitiativen wie Aufforstung oder Abfallmanagement. Unternehmen können Kohlenstoffkompensationen nutzen, um ihre CO 2 -Bilanz aus Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen zu reduzieren oder auszugleichen.

Im Gegensatz dazu werden RECs in der Regel nur bei der Berechnung von Scope-2-Emissionen verwendet und sollten nicht zur Reduzierung von Scope-1- oder Scope-3-Emissionen eingesetzt werden. Das liegt daran, dass RECs die Emissionen nicht direkt reduzieren. Stattdessen repräsentiert ein REC die positiven Umwelteigenschaften der Erzeugung erneuerbarer Energie. Der Kauf von RECs unterstützt den Markt für erneuerbare Energien und die Erzeugung von erneuerbaren Energien, wodurch sie als marktbasierte Instrumente oder Tools eingesetzt werden können, um die mit dem Kauf von Strom verbundenen Emissionen zu reduzieren.