Was ist Berichterstattung über Treibhausgase?

Das GHGRP wurde 2009 von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA) ins Leben gerufen und schreibt die Berichterstattung über THG-Emissionen von großen Quellen und Lieferanten in den Vereinigten Staaten vor. Dieses Programm, eine Erweiterung des Clean Air Act, deckt ungefähr 85 % der Treibhausgasemissionen der Nation ab. Es konzentriert sich auf die Energiewirtschaft wie Kraftwerke, Öl und Gas, Chemikalien und Abfall. Das GHGRP betrifft in erster Linie Einrichtungen, die in hohem Maße Treibhausgase ausstoßen. Sie müssen Daten zu CO2, Methan, Distickstoffmonoxid und fluorierten Gasen angeben. Die Berichte werden jährlich eingereicht und enthalten THG-Daten, die im vorangegangenen Kalenderjahr erhoben wurden. Das Programm der EPA zur Berichterstattung über Treibhausgase enthält spezifische Anforderungen auf der Grundlage von Größe, Branche und Auswirkungen und unterliegt Anpassungen (zum Beispiel wurde Subpart W, das Mandat des GHGRP für die Öl- und Gasversorger, im Jahr 2022 um neue Quellenkategorien auf Anlagenebene erweitert). Die Behörde bietet Tools an, um die Anwendbarkeit auf verschiedene Einrichtungen1 zu bestimmen, und die GHGRP-Daten werden öffentlich zugänglich gemacht, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu fördern.

Während das GHGRP für die Energiebranche gilt, schreibt die US Securities and Exchange Commission (SEC) die Berichterstattung über THG-Emissionen von großen Unternehmen in allen Branchen vor. Die SEC verlangt, dass große börsennotierte Unternehmen einen Bericht über ihre Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen vorlegen, wenn diese Emissionen wesentlich sind oder einen Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben können. Die Kommission verlangt außerdem, dass diese Unternehmen Berichte von Experten für Treibhausgasemissionen einholen, die die Richtigkeit ihrer Angaben überprüfen.