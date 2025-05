Was ist Nachhaltigkeit?

Die ökonomische Nachhaltigkeit konzentriert sich darauf, dass Unternehmen nachhaltig (d. h. profitabel) sind. Manchmal scheint die ökonomische Nachhaltigkeit im Widerspruch zur ökologischen Nachhaltigkeit zu stehen. Daher rührt auch das Konzept der schwachen und starken Nachhaltigkeit. Schwache Nachhaltigkeit spielt auf die Idee an, dass von Menschen gemachte Technologie natürliche Systeme ersetzen kann. Zum Beispiel die Idee, dass die Technologie zur CO2-Abscheidung effektiver sein könnte als die Fähigkeit eines Baumes, CO 2 in Sauerstoff zu verwandeln. Andererseits legt eine starke Nachhaltigkeit nahe, dass die natürlichen Systeme besser in der Lage sind, die Umwelt zu schützen. Daher sollte die Technologie diesen Systemen weichen, da die wirtschaftliche Entwicklung die Natur nicht ersetzen kann. In jedem Fall liegt die Formel für ökonomische Nachhaltigkeit in der Balance zwischen Profit und unserem Planeten.