Was ist Klimawandel?

Klimawissenschaftler sind der Meinung, dass die größten Treiber des Klimawandels Erderwärmung – heute auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind. Die einflussreichste Aktivität dieser Art ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe, nämlich Kohle, Erdgas und Öl.Die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht Emissionen von Treibhausgasen, darunter Kohlendioxid und Methan.

Kohlendioxid und Methan werden als Treibhausgase bezeichnet, weil sie eine Barriere bilden, die die Wärme in der Erdatmosphäre einfängt, ähnlich wie es die Glaswände und -decke eines Gewächshauses tun. Eine gewisse Konzentration dieser Gase war auch vor dem Einfluss des Menschen bereits in der Atmosphäre vorhanden, wurde allerdings durch unsere Aktivitäten deutlich erhöht. Sonnenstrahlung kann durch diese Barriere weiterhin eindringen, es kann aber nur eine geringere Menge an Wärme in den Weltraum abgeleitet werden. Dieser als Treibhauseffekt bezeichnete Wärmeeinschluss führt zu einer globalen Erwärmung der Erdoberfläche.

Die meisten Treibhausgasemissionen sind anthropogen, was bedeutet, dass Menschen und menschliche Aktivitäten sie verursachen. Nach Angaben des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC, auch Weltklimarat) stammen rund 79 % aller globalen Treibhausgasemissionen aus den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr und Gebäude.3 Land- und Forstwirtschaft und andere Landnutzungen verursachen ebenfalls eine erhebliche Menge an Emissionen. Bäume sind beispielsweise natürliche Kohlenstoffspeicher, aber durch Rodungen — das Abholzen von Bäumen, um Platz für die Landwirtschaft oder andere Nutzungsformen zu schaffen — wird dieser Kohlenstoff als Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt. Besonders drastisch ist dieser Effekt bei der Abholzung von Regenwäldern wie dem Amazonas, die oft auch als „grüne Lunge“ der Erde bezeichnet werden, doch auch das Fällen von Bäumen in städtischen Gebieten auf der ganzen Welt erhöht die Treibhausgasemissionen.

Aktuell konzentrieren wir uns mehr denn je darauf, wie der Mensch das Klima beeinflusst, doch menschliche Aktivitäten verändern das Klima weltweit bereits seit über einem Jahrhundert erheblich. Die Ursprünge des messbaren Einflusses der Menschheit auf das Erdklima lassen sich bis zur industriellen Revolution zurückverfolgen. Im Zuge der Transition von Agrar- zu Industriegesellschaften gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die für diesen Wandel entscheidenden Maschinen und Technologien zunehmend mit fossilen Brennstoffen betrieben. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts beliefen sich die Kohlendioxidemissionen auf etwa 5 Gigatonnen pro Jahr und stiegen dann bis zum Ende des Jahrhunderts sprunghaft auf 35 Gigatonnen pro Jahr an.