Was ist thermische Energie?

Der Ursprung des Begriffs „thermische Energie“ (auch Wärmeenergie genannt) geht auf die Antike (ca. 500 v. Chr.) zurück. Ihre Entdeckung wird jedoch oft James Prescott Joule zugeschrieben, einem englischen Physiker, Mathematiker und Brauer aus dem 19. Jahrhundert.

Joule experimentierte mit mechanischer Energieumwandlung und stellte fest, dass eine Substanz immer wärmer wurde, je stärker er ihre Geschwindigkeit beeinflusste. Durch die Beobachtung von Temperaturveränderungen infolge von Reibung und chemischen Reaktionen entdeckte Joule, dass sich Energie in verschiedenen Formen manifestieren kann, z. B. als Wärme, und dass ein direkter Zusammenhang zwischen Wärme und mechanischer Arbeit (Energie, die durch Anwendung von Kraft auf ein Objekt übertragen wird) besteht.

Joule und seine Erkenntnisse wurden während seiner gesamten Karriere mit Skepsis betrachtet. Und trotzdem messen wir heute die von einem System erzeugte Arbeit in Joule, einer Einheit für Energie im internationalen Einheitensystem (SI-Einheit). Die Entdeckungen von Joule ebneten den Weg für den Energieerhaltungssatz, der besagt, dass die Gesamtenergie eines isolierten Systems konstant bleibt. Diese Entdeckung führte zur Formulierung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik.