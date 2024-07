Mit einer verwalteten Fläche von über 3,9 Millionen Quadratmetern an über 600 Standorten in fast 100 Ländern steht IBM in der Verantwortung, die Nachhaltigkeit seiner Einrichtungen und Abläufe zu verbessern. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein verantwortungsvolles Objektmanagement Teil der Lösung zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Bekämpfung der Klimakrise auf unserem Planeten sein kann.

Wie andere Unternehmen arbeitet auch IBM daran, nicht nur seine Treibhausgasemissionen (THG), seinen Wasserverbrauch und seinen Abfall zu reduzieren, sondern auch seine Fortschritte beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele zu messen. Darüber hinaus sieht sich IBM mit einer Reihe komplexer Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum geht, dies in einem breit gefächerten Portfolio aus verschiedenen Einrichtungen erfolgreich umzusetzen.

Angesichts dieser Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit nutzt IBM GRE die IBM Technologie, um seine Fortschritte bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zeitnah, genau und authentisch zu verfolgen, zu analysieren und in Berichten zu dokumentieren. IBM nutzt die gewonnenen Erkenntnisse, um seine Entscheidungen an dem auszurichten, was gut für die Welt ist.

Gleichzeitig geht IBM mit gutem Beispiel voran, um seine aktuellen und zukünftigen Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unternehmen und Organisationen sind auf der Suche nach ausgereiften, praxisnahen Lösungen, die ihren Weg zur Nachhaltigkeit verkürzen und gleichzeitig die Effizienz und Leistung ihrer Abläufe verbessern können. In diesem Sinne ist IBM – durch den Einsatz seiner eigenen Lösungen – quasi der „Kunde Null“, und das Unternehmen möchte unbedingt die Story dazu erzählen.

Die Konturen von IBMs Vision der Nachhaltigkeitstransformation nahmen erstmals bei einem Treffen mit Dr. Kareem Yusuf, General Manager of Sustainability Software bei IBM, Gestalt an. Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Gesprächen war die Möglichkeit, die Fähigkeiten der integralen Plattformen von GRE zu erweitern: die IBM® TRIRIGA-Lösung für das Facility Management und die IBM® Maximo-Lösung für das Asset-Management. Die Kunden haben den Wunsch geäußert, die Auswirkungen von Entscheidungen auf die Nachhaltigkeit und die Umwelt transparenter zu gestalten und diese Erkenntnisse in die täglichen Entscheidungen in den Bereichen Objekt-, Facility- und Asset-Management einfließen zu lassen.