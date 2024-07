Da Turbonomic das Team dabei unterstützt, Möglichkeiten zur Neuverteilung der Ressourcen im IBM Hursley-Rechenzentrum zu identifizieren, ist das Team jetzt besser gerüstet, um die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur zu maximieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Fähigkeit zur Maximierung der Auslastung hat finanzielle und ökologische Vorteile, da sie dem Team hilft, zukünftige Investitionsausgaben (Capex) zu reduzieren. Durch die Ausweitung der Nutzung der bestehenden Infrastruktur vermeidet das IBM Hursley-Team unnötige Ausgaben für neue Hardware sowie die Betriebskosten für deren Stromversorgung und Kühlung. Diese kontinuierliche, leistungsoptimierte Konsolidierung reduziert zudem den CO2-Fußabdruck von IBM Hursley, indem der Strombedarf sowohl für den Betrieb als auch für die Kühlung unnötiger Infrastruktur reduziert wird.

„Stellen Sie sich das so vor“, erläutert Holyoake. „Sie lassen den Motor Ihres Autos nicht laufen, während Sie im Büro sind, nur für den Fall, dass Sie es brauchen. Warum lassen Sie also zu, dass Ihre Hardwareressourcen ungenutzt bleiben, wenn Sie sie stattdessen nutzen könnten? IBM Turbonomic kann Ihnen dabei helfen sicherzustellen, dass Sie Ihre Infrastruktur voll ausnutzen und ideal aufstellen, um für eine optimale Leistung zu sorgen und gleichzeitig die Kosten sowohl in finanzieller als auch in ökologischer Hinsicht zu minimieren.“

Das Team von IBM Hursley verlässt sich auch bei der Wachstumsplanung auf Turbonomic. Sie nutzen die Full-Stack-Visualisierung von IBM Turbonomic, um die Auswirkungen des Hinzufügens oder Entfernens von Ressourcen zu Clustern zu bewerten, bevor sie diese Änderungen implementieren. Diese Fähigkeit, verschiedene Ressourcenentscheidungen zu prüfen, bevor sie in die Tat umgesetzt werden, hat dem Team bereits bei der Optimierung seiner Investitionspläne geholfen. Mit Turbonomic verfügen Holyoake und sein Team über die Daten, die sie benötigen, um präzise Wachstumspläne zu entwickeln und die genaue Menge und Spezifikation von Hardware-Ersatzteilen zu bestimmen, sodass sie unnötige Bestellungen minimieren können.

Mit Blick auf die Zukunft plant das Team von IBM Hursley, die Nutzung der automatisierten Ressourcenbeschaffungsmaßnahmen von Turbonomic in der gesamten Umgebung zu erweitern sowie die Integrationen von Turbonomic stärker zu nutzen. Das Team wird weiterhin nach neuen Wegen suchen, wie es sich auf KI-gestützte Automatisierung verlassen kann, um Ressourcenverschwendung zu reduzieren und den Weg zur eigenen CO2-Neutralität zu beschleunigen.

Seit den 1950er Jahren ist IBM Hursley der Geburtsort bedeutender Innovationen und nachhaltiger Veränderungen in der Technologiebranche und darüber hinaus. In dieser Ära des Klimawandels wird das Team von Hursley das Erbe der Forschung und Innovation fortführen, indem es alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um das Ziel von IBM zu unterstützen, bis zum Jahr 2030 keine Nettotreibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Automatisierung war und bleibt ein wichtiger Teil dieser Reise.