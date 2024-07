Die vollständige und genaue Erfassung der Leistungsmetriken von GPT im Bereich Nachhaltigkeit war einer der bedeutendsten Wirkungsbereiche der IBM Envizi ESG Suite.

„Wir hatten irgendwann mehr als 10 verschiedene Systeme zur Verwaltung und Überwachung des Wasser- und Energieverbrauchs. Wir wollten diese Systeme konsolidieren und Envizi hat uns dabei geholfen. Envizi bietet ein zentrales System für die Berichterstellung und die Überwachung, und das alles auf einer einzigen Plattform mit einem einzigen Login und einer Schnittstelle für alle Teams. Wollen wir die Auswirkungen, die wir auf die Umwelt haben, beurteilen, brauchen wir gute Informationen in Form von Daten, um gute Entscheidungen treffen zu können“, erklärt Ford.

Die umfangreichen Datenerfassungs-, Normalisierungs- und Strukturierungsfunktionen der IBM Envizi ESG Suite tragen entscheidend dazu bei, dass dem Sustainability Team zahlreiche Quellen und Formate von Umgebungsdaten nahtlos zur Verfügung stehen. „Die Daten von Envizi fließen in unsere Umweltmanagementsysteme ein oder werden zusammen mit Finanz- oder Leasingdaten in unternehmensweite Management-Dashboards extrahiert – eine bedeutende Entwicklung. Daten zu Energie, Wasser, Materialien und Recycling können nun als ebenso zuverlässig und leicht verfügbar angesehen werden wie Finanz- und Leasingdaten, die für uns zum Kerngeschäft gehören“, so Ford.

Ford erklärt, warum es so wichtig ist, vertrauenswürdige Umgebungsdaten zu haben: „Ich kümmere mich um 120 Assets. Ich habe nicht genug Zeit, um nach Fehlern zu suchen. Meistens fällt erst dann auf, dass nicht ausreichend Daten vorhanden sind, wenn etwas schiefläuft. Mit Envizi erstelle ich einfach einen Bericht über fehlende Daten und weiß genau, wo Daten fehlen. Und wenn wir NGERS, GRI, NABERS oder internen Teams Bericht erstatten, können wir dank der [Daten-]Tagging-Funktionen von Envizi dieselben Daten auf verschiedene Weise übermitteln. So müssen wir das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.“

2021 konnte GPT eine Emissionsreduzierung von 82 % im Vergleich zu 2005 erzielen (Link außerhalb von ibm.com). Doch für GPT haben Daten in Finanzqualität nicht nur intelligentere Entscheidungen bei der Emissionsreduzierung und Energieeffizienz ermöglicht, sondern auch in verwandten Bereichen wie dem Einkauf. „Wäre ich ständig auf der Suche nach Daten, könnte ich den Einkauf nicht strategisch gestalten. Viele meiner Kollegen haben deshalb ein hohes Kostenrisiko“, sagt Ford.

Das Team von Ford hat kürzlich versucht, diese Auswirkungen zu quantifizieren und in Zahlen zu fassen. „Wir haben festgestellt, dass unsere Energiekosten jährlich um fast 50 Millionen USD steigen würden, wenn man unsere Effizienzsteigerungen und unsere Einsparungen im Einkauf abzieht. Das heißt, wir würden etwas dreimal so viel für die Energie ausgeben, und dies ist ohnehin der zweitgrößte Kostenfaktor in unserem Unternehmen“, so Ford.

Da GPT auf zuverlässige, für die Nachhaltigkeit relevante Daten zurückgreifen kann, konnte das Unternehmen auch die Vorteile der ESG-Transparenz nutzen. Ein gutes Beispiel dafür ist das GPT Environmental Dashboard – ein öffentliches digitales „Datenpaket“, das auf den von IBM Envizi erfassten und verwalteten Daten basiert und die Leistung der Assets im Vergleich zum Ausgangsjahr 2005 sowie zu den aktuellen Bewertungen und Zertifizierungen zusammenfasst. Zu diesem Bericht erklärt Ford: „Jeder Datenpunkt ist für uns nachvollziehbar, weil wir ihn bis zu den Dokumenten auf Envizi zurückverfolgen können.“