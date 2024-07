„Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschheit“, bemerkt Brogden. „Und Downer nimmt diese Bedrohung – und unseren Teil, sie zu verhindern – sehr ernst.“ Das Unternehmen beschäftigt sogar mehr als 60 Mitarbeiter, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Viele von ihnen sind in den verschiedenen Geschäftsbereichen und an den Projektstandorten von Downer tätig.

„Unser Unternehmen ist sehr dezentral aufgestellt“, fügt Brogden hinzu. „Und jeder unserer Geschäftsbereiche hat seine eigene einzigartige Umgebung und seine eigenen Touchpoints, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wir überlassen es also den Geschäftsbereichen, selbst zu bestimmen, wie sie vorgehen, solange sie unsere umfassenderen Unternehmensziele in Bezug auf finanzielle KPIs oder Emissions-KPIs erfüllen.“

Diese Unabhängigkeit hat die Umsetzung des Dekarbonisierungsplans von Downer geprägt. Im Rahmen dieses Plans hat der Konzern Schlüsselthemen festgelegt, die sich durch das gesamte Unternehmen ziehen. So kann jeder Geschäftsbereich die Dekarbonisierungsstrategien ermitteln und anwenden, die am besten mit seinen individuellen Geschäftszielen übereinstimmen. Und damit die Entwicklung und Umsetzung dieser einzelnen Initiativen erleichtert wird, hat Downer im Juni 2022 einen Dekarbonisierungsfonds für den Konzern eingerichtet.

„Manchmal sind für diese Reduzierungen relativ hohe Vorlaufkosten erforderlich“, erklärt Brogden. „Zumindest im Vergleich zu dem, was im traditionellen Budgetzyklus bereits zugewiesen wurde. Die einzelnen Geschäftsbereiche brauchen also Unterstützung auf Konzernebene, damit sichergestellt ist, dass die Dekarbonisierungsziele des Unternehmens auf Kurs bleiben. Durch den Fonds kann das benötigte Kapital bereitgestellt werden.“



Um herauszufinden, in welchen Bereichen am ehesten signifikante Emissionseinsparungen zu erwarten sind, können die einzelnen Geschäftsbereiche die IBM Envizi ESG Suite nutzen, denn damit lassen sich Verbrauchstrends isolieren und identifizieren. Brogden bemerkt dazu: „Sie können sich fragen: ‚Was treibt unsere Emissionen an? Was ist aus technischer Sicht tatsächlich machbar? Welche Brennstoffe verwenden wir und wie wirkt sich das aus?’“

Umgekehrt können die für Nachhaltigkeit zuständigen Mitarbeiter auf Konzernebene die IBM Technologie nutzen, um Finanzierungsanfragen zu evaluieren und zu bestimmen, welche Programme dem Konzern am ehesten helfen werden, seine langfristigen Ziele zur Reduzierung der Emissionen zu erreichen. Darüber hinaus hilft die IBM Envizi ESG Suite bei den Programmen, die im Endeffekt umgesetzt werden, den Druck auf die Bemühungen zur Emissionsreduzierung aufrechtzuerhalten und Ergebnisse zu erzielen.

„Weil wir zuverlässige Daten haben, können sich andere Teile des Unternehmens darauf verlassen, dass unsere Abteilung weiß, was vor sich geht“, erklärt Bridge. „Das verschafft uns Glaubwürdigkeit bei der Unternehmensleitung und anderen Stakeholdern innerhalb des Konzerns, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und es hilft uns über unser internes Engagement hinaus, da wir so in der Lage sind, unsere Nachhaltigkeitsbemühungen nachzuweisen, wenn es um Finanzierungsmöglichkeiten geht, was insbesondere in Australien und Neuseeland von entscheidender Bedeutung ist.