Die IBM Envizi ESG Suite ist eine cloudbasierte Daten- und Analysesoftware für das ESG-Performance-Management. Die Suite bietet eine einheitliche Quelle für ESG- und Nachhaltigkeitsdaten - genau das, was Melbourne Water brauchte, um seine vorgeschriebenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Melbourne Water entschied sich für Envizi, um die Daten seiner verschiedenen Pumpstationen , Speicherbecken und Kläranlagen in einem Dashboard zu konsolidieren. Die Suite automatisiert die Erfassung und Konsolidierung von über 500 Datentypen aus verschiedenen Quellen, so dass die Benutzer nur einmal Daten erfassen müssen, um mehrere Berichte zu erstellen.

Nach Abschluss des Uploads und der Konsolidierung verwenden die flexiblen Berichterstattungswerkzeuge von Envizi die Eingaben von Melbourne Water, um Energieintensitätskennzahlen zu erstellen - die Menge der Kosten und Emissionen, die mit der verbrauchten Energie verbunden sind. Diese Kennzahlen werden dann untersucht, um Energieeffizienzmöglichkeiten zu identifizieren. „Wir waren auf der Suche nach einem System, das uns sagt, wohin unsere Energieausgaben in der Vergangenheit und in der Gegenwart gehen”, sagt Bradshaw. „Mit Envizi können wir alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, und die Dinge, die wir derzeit tun, erfassen, damit wir diese Daten nutzen können, um Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.”

Auch die Optimierung ist jetzt einfacher denn je, da Melbourne Water energieintensive Einrichtungen und Anlagen identifizieren und diese Leistungskennzahlen kontinuierlich bewerten kann. Zum Beispiel, wie Bradshaw erklärt: „In unserer östlichen Kläranlage wissen wir, dass dieser Standort mit seinen 500 Anschlüssen insgesamt fast die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs der Organisation verbraucht. Wir konnten uns auf diesen Standort konzentrieren und eine groß angelegte Solaranlage einrichten, so dass wir erwarten, dass wir den emissionsintensiven Stromverbrauch dort massiv senken können.” Bradshaw fügt hinzu, dass es für Melbourne Water sehr hilfreich war, solche Informationen so leicht verfügbar zu haben. „Jetzt können wir unseren Energieverbrauch im Zeitverlauf verfolgen und schnell Berichte für unsere Stakeholder erstellen, die einen Überblick über den Energieverbrauch des Standorts und alle Änderungen der Messkosten oder Servicegebühren enthalten“, sagt er.

Mit Envizi verfügt Melbourne Water über eine Datengrundlage zur Unterstützung seiner Nachhaltigkeitsinitiativen, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Leistung der identifizierten Projekte für erneuerbare Energien im Laufe der Zeit zu verfolgen. Die Fähigkeit, die historische Aktivität zu analysieren, hat es ermöglicht, viele nicht erneuerbare Energiequellen in seinem Behandlungs- und Übertragungssystem gezielt durch erneuerbare Ressourcen wie Sonnenkollektoren, Wasserkraftwerke und Klärgasverbrennungsmotoren zu ersetzen. Bis 2025 plant Melbourne Water, 100 % seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen.