Jessica Peixoto arbeitet in der Celestica-Zentrale in Toronto, Kanada, und ist als Nachhaltigkeitsmanagerin maßgeblich an der Verwaltung der Strategien des Unternehmens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beteiligt, während sie gleichzeitig die umfassenden Berichtsanforderungen von Celestica beaufsichtigt.

„Dazu gehört die Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Einrichtungen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und erneuerbare Energien zu implementieren sowie unsere Umweltdaten mithilfe der IBM Envizi ESG Suite zu verfolgen“, sagt Peixoto.

Peixoto war zusammen mit Celestica an einer Reihe spannender Nachhaltigkeitsprojekte beteiligt. Zu den Höhepunkten gehören jedoch die Umsetzung eines wissenschaftlich fundierten Ziels, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in seinen Einrichtungen und die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen.

Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Daten von Celestica in umsetzbare Ergebnisse und wurde 2019 von Corporate Knights (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) als „Top 30 Under 30 Sustainability Leader in Canada“ ausgezeichnet. Dieses Engagement, Celesticas Weg voranzutreiben, wird unternehmensweit geteilt, da Celestica seit über 10 Jahren Nachhaltigkeit in alle Aspekte des Unternehmens integriert hat.

Peixoto merkt an, dass sich dies in jüngster Zeit in der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen auf der obersten Führungsebene widerspiegelt, einschließlich der ESG-Aufsicht durch den Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss des Verwaltungsrats.

Peixoto bezeichnete diese Initiativen als wichtige Meilensteine und erklärte, dass: „Dieses Governance-Modell wird in jedes Team einfließen und die Nachhaltigkeit in alle Aspekte des Unternehmens einbinden.“

Die Beteiligung der Führungsebene an der Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsreise eines Unternehmens verzeichnet einen starken Aufwärtstrend. Führungskräfte sind nun gemeinsam mit Nachhaltigkeitsmanagern aktiv an der Festlegung strategischer Prioritäten für die Nachhaltigkeitsbemühungen der Organisation beteiligt – ein willkommener Ansatz, der die Dringlichkeit einer stärkeren Emissionsreduzierung verdeutlicht.

Diese unternehmerische Führungsrolle und Celesticas unternehmensweites Engagement für die Förderung der Nachhaltigkeit haben Celestica auch einen Platz unter den ersten fünf der Corporate Knights „Best 50 Canadian Corporate Citizens“ eingebracht (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) – eine bedeutende Leistung, die das Unternehmen auf der Grundlage von 21 Indikatoren vor anderen Unternehmen verschiedener Branchen platziert.