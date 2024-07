Während diese Herausforderungen und Hindernisse im Zusammenhang mit der Erfassung, Berichterstattung und Analyse von ESG-Daten oft die Festlegung und Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen behindern können, macht es laut Katrina hier einen großen Unterschied, die IBM® Envizi™ ESG Suite an ihrer Seite zu haben. Growthpoint verwendet seit 2017 Envizi-Softwareprodukte wie Nachhaltigkeitsdatenmanagement, Gebäudebewertungen und Benchmarks sowie Intervallmesserüberwachung.

Und die Anwendungsfälle für IBM Envizi haben angesichts eines neuen Nachhaltigkeits-Frameworks, das Growthpoint 2022 angekündigt hat, nur zugenommen. Der Rahmen umfasst vier Themen - Umwelt, Wirtschaft, Menschen und Governance - mit 11 Schwerpunktbereichen, die für das Unternehmen von Bedeutung sind und mit 20 messbaren Zielen verbunden sind. Zu den Umweltzielen gehören beispielsweise das Erreichen von Netto-Null-Emissionen für Bürogebäude und Unternehmensaktivitäten bis Juli 2025, die Beibehaltung eines durchschnittlichen 5-Sterne-NABERS-Energie-Ratings für Bürogebäude, die Offenlegung aller relevanten Quellen von Scope-3-Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) und die Umleitung von durchschnittlich 35 % der Abfälle aus Deponien für Growthpoints eigene Bürogebäude bis 2025.

Katrina und ihr Team setzten Software von IBM Envizi ein, um verschiedene Aspekte der Herausforderung zu bewältigen - angefangen bei der Konsolidierung mehrerer ESG-Datentypen, die in den verschiedenen Geschäftsabläufen isoliert waren. „Envizi optimiert die Datenerfassung aus verschiedenen Quellen und führt alles auf einer einzigen Plattform zusammen, die wir dann problemlos für die Berichterstellung verwenden können. Bei etwa 60 zu verfolgenden Eigenschaften wäre der Versuch, dies manuell durchzuführen, eine große Herausforderung und würde Raum für Fehler lassen“, sagt Katrina.



Es reicht jedoch nicht aus, eine einzige Quelle der Wahrheit für ihre ESG-Daten zu haben. Damit Katrina und ihr Team Vertrauen in die Qualität der ESG-Daten haben können – die die Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsoffenlegungen und -berichte bilden – ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Daten vollständig und korrekt sind und internen Überprüfungen sowie der Prüfung durch Dritte standhalten.

„Envizi hilft uns bei dieser Herausforderung enorm, indem es Datenlücken und Anomalien identifiziert. Wenn zum Beispiel Rechnungen fehlen und wir für einen bestimmten Zeitraum keine Verbrauchs- oder Kostendaten erfasst haben, hilft uns die Abgrenzungsfunktion dabei, diese Lücken zu schließen, um eine genauere Berichterstattung zu ermöglichen”, sagt Katrina und fügt hinzu: „Mit Envizi können wir die Daten in jedem Format, in jedem Zeitraum und in jedem Datentyp schnell ausschneiden und zerlegen, so dass es viel einfacher ist, mehrere Berichtsanforderungen zu verwalten.”

Durch die Automatisierung der ESG-Datenerfassung und -verwaltung kann das Nachhaltigkeitsteam von Growthpoint, das derzeit aus drei Nachhaltigkeitsexperten besteht, erhebliche zeit- und ressourcensparende Vorteile erzielen. „Ohne Envizi würden wir doppelt so viel Zeit für die Vorbereitung der Offenlegungen benötigen. Und letztes Jahr [2022] konnte eine einzelne Person die Offenlegungen bearbeiten, sodass die Ressourceneffizienz erheblich ist. Nehmen wir zum Beispiel die GRESB-Umfrage, die wir dank der GRESB-API-Funktionalität von Envizi in der Hälfte der Zeit durchführen können. In der Vergangenheit nahm die Eingabe von Daten in die GRESB-Tabelle viel Zeit in Anspruch. Aber jetzt können wir alle unsere Daten innerhalb von Envizi direkt an die GRESB-Plattform senden", sagt Katrina."

Die Tatsache, dass alle ESG-Daten gestrafft, strukturiert und prüfungsbereit sind, hat es dem Team außerdem ermöglicht, mühsame manuelle Arbeit zu reduzieren und diese Zeit stattdessen für strategische, datengestützte Entscheidungen zu nutzen. Zu diesem Zweck hält Katrina die Performance Dashboards (eine interaktive Datenvisualisierungsfunktion in IBM Envizi) für ein leistungsstarkes Werkzeug: "Mit den Envizi-Dashboards brauche ich nur wenige Minuten, um Einblicke in die Leistung einer beliebigen Gebäudeanlage zu erhalten, so dass ich datengestützte Diskussionen mit den Standortteams führen kann", sagt sie. "Es hilft uns zu verstehen, auf welche Anlagen wir uns zum Beispiel für unsere Solarprogramme konzentrieren sollten, da dies einer unserer Wege zu Netto-Null-Emissionen ist und unsere Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Energiepreiseskalationen verbessert.