Das Modul IBM® Envizi™ Sustainability Program Tracking ist eine leistungsfähige Softwarelösung für das Nachhaltigkeitsmanagement. Die Datenerfassung wird damit vereinfacht und Sie können Daten aus ESG- und Nachhaltigkeitsprogrammen wie Voraussagen, Zeitpläne, Kapitalfluss, Ziele und Ergebnisse in einem zentralen System aufzeichnen und nachverfolgen.

So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die ESG- und Nachhaltigkeitsinitiativen Ihres Unternehmens – von Abfall- und Wasserprogrammen bis hin zu CSR und Investitionen in die Gemeinschaft. Dabei werden alle Daten an einem zentralen Ort erfasst.

Darüber hinaus können Sie durch die Verwendung von PowerReports (eingebettet in Microsoft Power BI) für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten auf einfache Weise Projekte in Ihrem Portfolio und Ihrer Lieferkette vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie immer die ESG-Projekte mit den größten Auswirkungen priorisieren.