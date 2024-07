Anfang 2020, als das RMH kurz vor der Einführung des CAFM-TRIRIGA-Systems stand, wurde Australien von COVID-19 heimgesucht, und die Krankenhäuser begannen, sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Zusätzlich zu den außerordentlichen Anforderungen an das klinische Personal, um COVID-19-Patienten zu behandeln, COVID-19-Verdachtspatienten (SCOVID) zu überwachen und die allgemeine Arbeitsbelastung aufrechtzuerhalten, war auch das FM-Personal mit einer erhöhten Arbeitsbelastung konfrontiert, wobei sich allein der Bedarf an infektiöser Reinigung und infektiösem Abfall im Vergleich zur normalen Kapazität verdreifachte.

Das CAFM-TRIRIGA-System sollte Ende April in Betrieb genommen werden, aber das Krankenhaus beschloss, den Start des Betriebs- und Wartungsmoduls auf den 31. März zu verschieben, um sich auf den erwarteten Anstieg der COVID-19-Patienten vorzubereiten. „Es geht nicht darum, zu warten, bis der Sturm vorbei ist, sondern zu lernen, wie man im Wind tanzt“, erklärt Stormont. „Indem wir das CAFM so schnell wie möglich in die Wege leiteten, verfügten wir über die erforderlichen digitalen Tools, um diese Herausforderung zu meistern und unser klinisches Personal besser zu unterstützen."

Das CAFM-TRIRIGA-System hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Berichterstattung über infektiöse Reinigungs- und Abfallaktivitäten in COVID-19, einschließlich der Vorbereitung des Personals für das Betreten der COVID- und SCOVID-Stationen. „Mit dem sprunghaften Anstieg der COVID-19-Infektionsfälle im Zusammenhang mit der Delta-Variante im australischen Winter 2021 war CAFM-TRIRIGA weiterhin ein wichtiges Instrument für das RMH. Zusätzlich zur Unterstützung des klinischen Personals ermöglichte CAFM-TRIRIGA die Rückverfolgung des Personals von Einrichtungen innerhalb des Krankenhauses, als Expositionen der Stufen 1 und 2 im gesamten Gesundheitsdienst außerhalb der Covid-Stationen festgestellt wurden“, erinnert sich Michael McCambridge, Leiter des Facilities Managements beim RMH.

Die FM-Mitarbeiter begannen, mobile Smart Devices zu verwenden, um auf Serviceanforderungen zu reagieren, die von den klinischen Stationen, der Notaufnahme, den Gesundheitsfachberufen und vielen anderen Beteiligten bei der TRIRIGA Request Central eingingen. Mit CAFM-TRIRIGA können Aufgaben und Aufträge in Echtzeit über intelligente Geräte und Dashboards angezeigt werden, die von jeder Abteilung genutzt und aktiv überwacht werden.

In vielen Bereichen des Gesundheitswesens mangelt es traditionell an Transparenz, Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit, weil viele Prozesse manuell, arbeitsintensiv oder papiergestützt ablaufen. Mit der Digitalisierung des Aufgabenmanagements durch CAFM-TRIRIGA, einschließlich geplanter und reaktiver Aufgaben, die nun auch klinische Bereiche umfassen, wächst die Basis der Beteiligten im gesamten Gesundheitswesen weiter. Den entsprechenden Arbeitsgruppen gehören nun so unterschiedliche Akteure wie Reinigungskräfte, Biomedizintechniker, klinische Assistenten und Röntgenassistenten an.

Bis Juli 2021, etwas mehr als ein Jahr nach der Inbetriebnahme des Systems, wurden mehr als 500.000 Serviceanforderungen über das Informationsmanagementsystem CAFM-TRIRIGA eingereicht. Rund zwei Jahre später hat das System mehr als 1,5 Millionen Aufgaben verarbeitet, darunter mehr als eine halbe Million interner Patiententransfers im gesamten Krankenhaus. Heute wird die IBM TRIRIGA-Lösung mit Plänen für Asset Management, Projektmanagement, Flächen- und Immobilienkonsolidierung, Energie- und Versorgungsmanagement sowie einem IoT-Pilotprojekt weiter ausgebaut.